Việt Nam và Thái Lan cùng chịu 'bão chấn thương' trước FIFA ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Trước ngày công bố danh sách chính thức dự FIFA ASEAN Cup 2026, cả tuyển Việt Nam và Thái Lan đều chung mối lo tổn thất lực lượng.

Tờ Ball Thai Stand cho biết 3 cầu thủ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội tuyển quốc gia Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 đều đã bị chấn thương.

Danh sách này bao gồm: tiền đạo chủ lực Supanut Muenta đang khoác áo RB Omiya Ardija ở giải J2 League của Nhật Bản; tiền vệ Thanawat Sawangjitthaworn (CLB Ratchaburi FC, giải Thai-League) và hậu vệ Supanun Burirat (CLB Port FC, giải Thai-League). Cả 3 đều mới dính chấn thương trong quá trình thi đấu cho CLB chủ quản.

Tiền đạo chủ lực của Thái Lan - Supanut Muenta gần như chắc chắn lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026

Theo Ball Thai Stand, Supannat Muenta và Thanawat Sawangjitthawon sẽ phải trải qua thời gian dài hồi phục và gần như chắc chắn không thể tham gia FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10 tại Indonesia. Trong khi Supannat Burirat sẽ cần được đánh giá thêm. Song nhiều khả năng CLB chủ quản sẽ không cho phép anh lên tuyển do lo ngại chấn thương nghiêm trọng hơn.

Việc 3 trụ cột trải đều 3 tuyến dính chấn thương chắc chắn khiến HLV trưởng Hudson phải đau đầu trước khi công bố danh sách chính thức tuyển Thái Lan vào 14h ngày 14-9.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam - đương kim vô địch ASEAN Cup, đối thủ chính của Thái Lan trong cuộc đua vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 - cũng gặp vấn đề về lực lượng.

Tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son vắng mặt trận đấu vòng 2 V-League 2026/27 hôm 11-9. Theo HLV Vũ Hồng Việt, Xuân Son bị chấn thương cổ chân không quá nghiêm trọng và có thể sớm trở lại thi đấu thời gian tới.

Trước đó, một cầu thủ Nam Định khác là hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ đã bỏ lỡ FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương, trong khi Hoàng Đức cũng đang phải chạy đua cùng thời gian mới có thể bình phục và thi đấu.

Hoàng Đức đang chạy đua thời gian để không bị lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Kim Sang-sik cùng đội ngũ bác sỹ đội tuyển sẽ đánh giá kỹ hơn trường hợp của Xuân Son, Hoàng Đức cũng như các cầu thủ khác gặp vấn đề về sức khỏe, trước khi chốt danh sách chính thức sang Indonesia.

Cả Thái Lan và Việt Nam đều hy vọng không có thêm tuyển thủ nào chấn thương ở các trận đấu cấp CLB còn lại, trước khi hội quân, dự kiến vào ngày 21-9 tới.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines ngày 26-9, gặp Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10. Trong đó, trận gặp Thái Lan mang tính quyết định tới tấm vé và chung kết hạng hạng Division 1, nơi đội nhất bảng B sẽ gặp đội nhất bảng A tranh vô địch.