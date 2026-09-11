CLB Nam Định đá thô bạo, nhận 2 thẻ đỏ và thua thảm ở vòng 2 V-League

ANTD.VN - Tối 11-9, CLB Nam Định trải qua trận đấu đáng quên trên sân Chi Lăng khi lần lượt nhận 2 thẻ đỏ và thua Đà Nẵng tới 0-3 ở vòng 2 V-League 2026/27. Những pha phạm lỗi nghiêm trọng khiến đội bóng thành Nam sớm mất thế trận và sụp đổ trong hiệp hai.

Sau chiến thắng 4-0 trước HAGL ở vòng đầu, Nam Định bước vào chuyến làm khách tại Chi Lăng với sự tự tin lớn. Trong khi đó, Đà Nẵng rất cần điểm sau khi thua Thanh Hóa 2-3.

Tuy nhiên, thế trận trên sân lại diễn biến theo hướng ít ai ngờ. Đà Nẵng sớm đưa được bóng vào lưới Nam Định ngay phút thứ 5 nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định Saponjic đã phạm lỗi với Nguyên Mạnh.

Nam Định (trắng) đá thô bạo, nhận 2 thẻ đỏ và thua thảm Đà Nãng ở vòng 2 V-League (Ảnh: Đà Nẵng FC)

Thoát thua, Nam Định đẩy đội hình lên cao khiến hàng thủ để lộ nhiều khoảng trống cho đội chủ nhà khai thác. Phút 15, Việt Hoàng tung đường chuyền dài chính xác để Minh Quang thoát xuống. Tiền đạo Đà Nẵng đối mặt Nguyên Mạnh nhưng bị Trần Văn Kiên truy cản.

Ban đầu, trọng tài Ngọc Tùng chỉ tay vào chấm phạt đền. Sau khoảng ba phút xem lại tình huống qua VAR, ông thay đổi quyết định, cho Đà Nẵng hưởng đá phạt trực tiếp nhưng rút thẻ đỏ với Văn Kiên vì lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng. Nam Định chỉ còn 10 người khi trận đấu mới trôi qua 15 phút.

Mất người, đội khách buộc phải lùi sâu. Đà Nẵng liên tục gia tăng sức ép nhưng không dễ xuyên thủng hàng phòng ngự đông người của Nam Định.

Nếu hiệp một là câu chuyện về nỗ lực phòng ngự của đội khách, thì hiệp hai chứng kiến Nam Định thực sự sụp đổ.

Phút 49, Ezequiel trở thành người tiếp theo khiến đội bóng thành Nam rơi vào thế khó. Sau một pha tranh chấp, ngoại binh của Nam Định đã có hành động thô bạo, đạp thẳng vào bụng Việt Hoàng. Sau khi nhận tham khảo VAR, trọng tài Ngọc Tùng rút thẻ đỏ với Ezequiel khiến Nam Định chỉ còn 9 cầu thủ và tự đóng cơ hội có điểm.

Chơi hơn 2 người, Đà Nẵng không bỏ lỡ cơ hội. Phút 60, Hồng Phúc thực hiện quả tạt đưa bóng đến vị trí của Saponjic, để tiền đạo người Serbia bật cao đánh đầu đập đất, khiến Nguyên Mạnh không thể cản phá, giúp Đà Nẵng dẫn 1-0.

Chỉ năm phút sau, đội chủ nhà gia tăng cách biệt nhờ pha dứt điểm chính xác của Calleros. Đến phút 75, tỉ số 3-0 được ấn định sau pha xử lý khéo léo của Bryan Ly.

Chiến thắng đậm đà này giúp Đà Nẵng giành trọn 3 điểm đầu tiên ở mùa giải mới. Trong khi đó, Nam Định không chỉ trắng tay mà còn để lại hình ảnh xấu, phải đối mặt với bài toán nhân sự ở những vòng đấu tiếp theo.