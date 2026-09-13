ANTD.VN - Mùa giải 2026 của hệ thống giải bóng rổ MyTV chính thức khởi động với hai sân chơi dành cho học sinh THPT và sinh viên. Đáng chú ý, MyTV Highschool Basketball lần thứ năm mở rộng địa bàn tới Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Nghệ An, trong khi MyTV Student Basketball mở ra sân chơi quy mô toàn quốc dành cho các trường đại học, cao đẳng.

Ngày 13-9 tại Hà Nội, lễ ra mắt Giải bóng rổ học sinh THPT MyTV Highschool Basketball 2026 (MyTV HSB 2026) và Giải bóng rổ Sinh viên toàn quốc MyTV Student Basketball 2026 (MyTV SVB 2026) đã diễn ra, đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống giải đấu bóng rổ học đường.

Ra mắt hai giải bóng rổ học sinh THPT và sinh viên toàn quốc 2026

MyTV HSB 2026 bước vào mùa giải thứ năm với quy mô được mở rộng đáng kể. Giải diễn ra từ ngày 20-9 đến 15-12-2026, quy tụ 65 đội bóng đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Nghệ An. Đây cũng là lần đầu tiên giải được tổ chức đồng thời tại ba khu vực, qua đó mở rộng không gian thi đấu và tạo thêm cơ hội giao lưu cho các đội bóng học sinh.

Tại Hà Nội, giải tiếp tục duy trì thể thức Thụy Sĩ ở League B dành cho 24 đội. Cách tổ chức này tạo thêm tính cạnh tranh khi các đội có cơ hội hướng tới mục tiêu thăng hạng trực tiếp lên League A. Sáu đội có thành tích tốt nhất tại League B sẽ giành quyền thi đấu ở League A mùa giải 2026.

MyTV HSB 2026 và MyTV SVB 2026 là hai giải đấu rất đáng chờ đợi với giới học sinh, sinh viên trong năm nay

Nếu MyTV HSB tiếp tục mở rộng sân chơi ở lứa tuổi THPT, sự xuất hiện của MyTV SVB 2026 được xem là bước nối tiếp trong hệ thống thi đấu dành cho bóng rổ trẻ. Giải diễn ra cùng thời gian với MyTV HSB tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hướng tới việc tạo một sân chơi ổn định cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Tại miền Bắc, MyTV SVB 2026 có 20 đội nam tham dự vòng loại theo thể thức Thụy Sĩ để chọn 10 đội vào vòng League. Ở nội dung nữ, 9 đội tranh tài theo thể thức League, chọn 4 đội vào bán kết và chung kết. Tại miền Nam, giải có 12 đội nam và 4 đội nữ. Nội dung nam thi đấu theo thể thức League, sau đó chọn 8 đội có thành tích tốt nhất vào vòng play-off; nội dung nữ thi đấu vòng tròn hai lượt để xác định hai đội vào chung kết miền.

Các đội vô địch nam, nữ của mỗi miền sẽ góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11-2026.

Việc đồng thời tổ chức hai giải đấu ở hai cấp độ học sinh THPT và sinh viên không chỉ mở rộng quy mô phong trào mà còn tạo nên một tuyến phát triển liên tục cho các cầu thủ trẻ. Từ sân chơi học đường, những gương mặt có năng lực có thêm cơ hội thi đấu, cọ xát, nâng cao chuyên môn và tiếp cận môi trường bóng rổ có tính cạnh tranh cao hơn.

Hai giải đấu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao và Du lịch quốc tế Amita chủ trì, Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền hình (MyTV) đồng tổ chức và phát sóng độc quyền. Giải nhận được sự bảo trợ chuyên môn của Liên đoàn bóng rổ Hà Nội và Liên đoàn bóng rổ Việt Nam.

Các trận đấu của MyTV HSB 2026 và MyTV SVB 2026 sẽ được phát sóng trên hệ thống OTT, IPTV Truyền hình MyTV và livestream trên fanpage MyTV Basketball.