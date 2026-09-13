Mbappe bùng nổ, Real của HLV Mourinho áp sát Barca

ANTD.VN - Real Madrid có màn trình diễn áp đảo trên sân nhà khi đè bẹp Rayo Vallecano 4-1 ở vòng 5 La Liga 2026/27. Kylian Mbappe lập cú đúp, trong khi Alvaro Carreras và Jude Bellingham cũng ghi tên mình lên bảng tỉ số, giúp đội bóng Hoàng gia tạm cân bằng điểm số với Barcelona.

Ở trận đấu thuộc vòng 5 La Liga rạng sáng 13-9, HLV Jose Mourinho gây chú ý ngay từ đội hình xuất phát khi trao cơ hội cho tân binh đắt giá Yan Diomande. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi được bố trí chơi trên hàng công cùng Vinicius Junior và Mbappe, trong khi Arda Guler dự bị.

Real Madrid nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo sức ép lên khung thành Vallecano. Chỉ sau 13 phút, đội chủ nhà đã có cơ hội mở tỉ số khi Alvaro Carreras bị Lejeune phạm lỗi trong vòng cấm.

Mbappe (giữa) bùng nổ, Real của HLV Mourinho áp sát Barca (Ảnh: RMFC)

Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và Mbappe được giao nhiệm vụ thực hiện. Tiền đạo người Pháp không mắc sai lầm, đánh lừa thủ môn Audero đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước.

Chỉ ba phút sau, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Lejeune tiếp tục trở thành tâm điểm của sai lầm khi để mất bóng, tạo điều kiện để Carreras phối hợp với Mbappe. Hậu vệ Real Madrid sau đó tung cú sút chìm bằng chân trái, đánh bại Audero và nâng tỉ số lên 2-0.

Carreras cũng lập công cho Real (Ảnh: AS)

Hai bàn thắng liên tiếp giúp Real Madrid càng chơi càng tự tin. Đội chủ nhà duy trì sức ép và tiếp tục tìm được khoảng trống trước hàng thủ Vallecano.

Phút 35, Bernardo Silva thực hiện đường chuyền để Vinicius Junior xử lý bóng trước khi tiền đạo Brazil kiến tạo cho Bellingham. Tiền vệ người Anh dứt điểm chính xác, đưa Real Madrid dẫn 3-0 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Bị dẫn ba bàn nhưng Vallecano không hoàn toàn buông xuôi. Phút 51, Sergio Camello chớp thời cơ, đưa bóng vào lưới Real và rút tỉ số xuống còn 1-3.

HLV Mourinho chưa hài lòng với tân binh Diomande (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được. Đến thời gian bù giờ, Arda Guler, người được tung vào sân ở hiệp 2 thay Diomande và chơi rất hay, thực hiện đường chuyền thuận lợi để Mbappe hoàn tất cú đúp, ấn định cách biệt 4-1 cho Real Madrid.

Chiến thắng 4-1 trước Vallecano giúp Real Madrid có trận thắng thứ tư sau 5 vòng La Liga 2026/27. Đội bóng Hoàng gia có 12 điểm, tạm cân bằng điểm số với đội đầu bảng Barcelona. Real Madrid chỉ xếp sau đối thủ về hiệu số bàn thắng.