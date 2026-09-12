HLV Kim Sang-sik nhận hung tin ở quê nhà Hàn Quốc

ANTD.VN - Ông Kim Jong-won, bố của HLV đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik, qua đời tại nhà riêng ở Busan, Hàn Quốc ngày 12-9, hưởng thọ 84 tuổi.

Ông Kim Jong-won gặp vấn đề về sức khỏe trong thời gian HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Sau khi cùng bóng đá Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026 ngày 26-8, nhà cầm quân sinh năm 1976 cho biết sức khỏe của bố đang không tốt.

HLV Kim Sang-sik nhận hung tin ở quê nhà khi bố của ông qua đời

HLV Kim Sang-sik sau đó thu xếp công việc và trở về Hàn Quốc để ở bên, chăm sóc bố trong những ngày cuối đời. Ông Kim Jong-won qua đời tại nhà riêng ở Busan hôm nay, khép lại một giai đoạn khó khăn với gia đình HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Ngay sau khi nhận tin buồn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gửi lời chia buồn sâu sắc tới HLV Kim Sang-sik và gia đình.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn mong muốn nhà cầm quân người Hàn Quốc giữ vững tinh thần, mạnh mẽ vượt qua mất mát và cùng gia đình lo liệu chu toàn việc hậu sự cho ông Kim Jong-won.