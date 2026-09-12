Trọng tài giải bóng đá học sinh Hà Nội 'gây sốt' tại V-League

ANTD.VN - Trọng tài Nguyễn Ngọc Tùng gây "sốt" vòng 2 V-League 2026/27 khi không công nhận 1 bàn thắng của chủ nhà Đà Nẵng và rút 2 thẻ đỏ đuổi cầu thủ đội khách Nam Định. Các quyết định đều chính xác, tuân thủ tinh thần luật. Ít ai biết, trọng tài Ngọc Tùng từng có nhiều năm gắn bó với giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô trong tư cách cầu thủ lẫn trọng tài, trước khi trở thành trọng tài hàng đầu V-League hiện tại.

Hủy bàn thắng, rút 2 thẻ đỏ ngay trận đầu mùa V-League 2026/27

Trận đấu vòng 2 Giải bóng đá vô địch quốc gia - V-League 2026/27 khép lại với chiến thắng 3-0 của chủ nhà Đà Nẵng trước Nam Định. Được giao bắt chính, trọng tài Nguyễn Ngọc Tùng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, điển hình là 3 tình huống nhạy cảm của trận đấu.

Đầu tiên là tình huống chủ nhà Đà Nẵng đưa được bóng vào lưới Nam Định ở phút 5, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ngọc Tùng không công nhận bàn thắng vì xác định Saponjic đã phạm lỗi với thủ thành Nguyên Mạnh.

Phút 14, CLB Đà Nẵng lên bóng nhanh, Minh Quang thoát xuống đối mặt thủ môn CLB Nam Định nhưng bị Văn Kiên của chủ nhà truy cản.

Luật quy định một cầu thủ ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương, nếu vị trí phạm lỗi ngoài vòng cấm, cầu thủ vi phạm sẽ bị thẻ vàng và đội nhà chịu penalty; trường hợp vị trí phạm lỗi ngoài vòng cấm, cầu thủ vi phạm sẽ bị thẻ đỏ và đối phương được hưởng quả đá phạt trực tiếp.

Trọng tài Ngọc Tùng đã áp dụng đúng tinh thần luật, rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Văn Kiên và cho Đà Nẵng hưởng quả đá phạt, thay vì penalty.

Trọng tài Ngọc Tùng rút thẻ đỏ đuổi ngoại binh Ezequiel vì chơi bóng xấu xí (Video: FPT Play)

Trọng tài Ngọc Tùng đưa ra các quyết định chính xác tại trận Đà Nẵng - Nam Định

Phút 49, Ezequiel thực hiện hành vi phi thể thao khi đạp thẳng vào bụng Việt Hoàng (SHB Đà Nẵng). Sau khi nhận tham khảo VAR, trọng tài Ngọc Tùng rút thẻ đỏ với ngoại binh của Nam Định.

Các quyết định của trọng tài Ngọc Tùng đều chính xác, tuân thủ đúng tinh thần luật. Càng đáng khen khi đây là trận đấu cầm còi bắt chính đầu tiên của trọng tài Ngọc Tùng tại V-League mùa 2026/27 này.

Trước đó, tay còi sinh 1991 đã có thâm niên 4 năm làm nhiệm vụ tại V-League. Gần nhất mùa 2025/26, anh bắt chính 8 trận bao gồm cả V-League lẫn Cúp quốc gia, cùng nhiều trận làm trọng tài bàn, trọng tài phòng VAR.

Nguyễn Ngọc Tùng hiện là trọng tài "cứng" tại các giải chuyên nghiệp quốc gia, và cùng với các đồng nghiệp như trọng tài Đỗ Anh Đức, Trần Ngọc Ánh, Trần Thế Anh, Nghiêm Bá Trí... đại diện cho giới trọng tài Hà Nội hiện diện tại hệ thống sân chơi chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam.

Lời hẹn với giải bóng đá học sinh Hà Nội 2026

Trò chuyện với phóng viên An ninh Thủ đô sáng nay 12-9, trọng tài Ngọc Tùng say sưa kể về những kỷ niệm với giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô, nơi anh từng nhiều năm gắn bó.

Khi còn là học sinh, Ngọc Tùng từng là chân sút số 1 của THPT Phan Huy Chú ba năm liền (2007-2009) tham dự giải bóng đá học sinh Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức, cùng đội bóng nhà trường giành Huy chương Đồng mùa 2009.

Trọng tài Nguyễn Ngọc Tùng đã có 7 năm liền điều hành các trận đấu giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô và sẽ tiếp tục tham gia mùa 2026

10 năm sau, anh quay trở lại giải bóng đá học sinh với tư cách trọng tài được Liên đoàn Bóng đá Hà Nội phân công làm nhiệm vụ tại giải.

Không chỉ đưa ra các quyết định đúng luật, đảm bảo tính công bằng, trọng tài Ngọc Tùng còn thường xuyên giảng giải, hướng dẫn thêm cho các cầu thủ học sinh về luật, về cách ứng xử trên sân để các em có thêm kiến thức, trở thành người chơi bóng đá hiểu luật và văn minh, khi tham gia những sân chơi khác.

Khi được biết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội chuẩn bị khai mạc mùa thứ 25 -năm 2026, Ngọc Tùng hào hứng: "Chắc chắn tôi sẽ thu xếp thời gian để trở lại với giải, bởi đây không chỉ là sân chơi lưu giữ ký ức đẹp của tuổi học trò mà còn là một trong những giải phong trào tôi nhiều năm gắn bó và trưởng thành nghề từ đây".

Theo tiết lộ của Phó trưởng Ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Hà Nội - Nguyễn Văn Hợi, Ban Trọng tài sẽ mời các trọng tài đang làm nhiệm vụ tại V-League như Nguyễn Ngọc Tùng, Đỗ Anh Đức, Trần Ngọc Ánh, Trần Thế Anh, Nghiêm Bá Trí... tham gia mùa giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2026.

Trước đó ở mùa 2025, trọng tài Nguyễn Ngọc Tùng dù bận bắt các giải chuyên nghiệp vẫn dành thời gian tham gia điều khiển trận đấu khai mạc, và một số trận vòng đấu loại trực tiếp giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội.