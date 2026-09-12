ANTD.VN - ĐT Việt Nam có thể gặp bất lợi trước Thái Lan trong một kịch bản đặc biệt tại FIFA ASEAN Cup 2026, khi bảng xếp hạng FIFA trở thành tiêu chí cuối cùng để phân định thứ hạng nếu hai đội cân bằng tất cả các chỉ số.

Theo điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026, Ban tổ chức đã xây dựng một hệ thống tiêu chí khá chi tiết để xác định thứ hạng trong trường hợp hai hoặc nhiều đội bằng điểm sau vòng bảng. Đáng chú ý, bảng xếp hạng FIFA World Ranking có thể được sử dụng ở bước cuối cùng.

Đây là chi tiết có thể tạo lợi thế cho Thái Lan nếu "Voi chiến" và ĐT Việt Nam rơi vào tình huống đặc biệt: bằng điểm, bằng thành tích đối đầu, cùng hiệu số, số bàn thắng và thậm chí không thể phân định bằng điểm kỷ luật.

FIFA công bố tiêu chí đặc biệt, ĐT Việt Nam có thể bất lợi trước Thái Lan (Ảnh: VNN)

Theo đó, khi hai hoặc nhiều đội có cùng điểm số, tiêu chí đầu tiên được xét là thành tích đối đầu trực tiếp.

Ban tổ chức lần lượt tính số điểm giành được trong các trận đấu giữa những đội liên quan, hiệu số bàn thắng bại trong nhóm đối đầu và tổng số bàn thắng ghi được ở các trận đấu này.

Nếu các tiêu chí trên vẫn chưa đủ để phân định, thứ hạng sẽ được xác định dựa trên hiệu số bàn thắng bại trong toàn bộ các trận vòng bảng, tiếp đó là tổng số bàn thắng.

Điểm kỷ luật sẽ được sử dụng sau đó. Đây cũng là yếu tố khiến mỗi tấm thẻ có thể ảnh hưởng đến cuộc đua. Theo quy định, một thẻ vàng khiến đội bóng bị trừ 1 điểm. Thẻ đỏ gián tiếp bị trừ 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp trừ 4 điểm. Trong trường hợp cầu thủ nhận thẻ vàng rồi sau đó bị truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ trực tiếp, đội bóng bị trừ 5 điểm.

Chỉ khi tất cả những tiêu chí này vẫn không thể tạo ra sự khác biệt, bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố mới được đưa vào sử dụng.

Đây chính là điểm có thể khiến ĐT Việt Nam chịu bất lợi trước Thái Lan. Theo bảng xếp hạng FIFA chính thức gần nhất, Thái Lan đứng thứ 94 thế giới, trong khi ĐT Việt Nam xếp thứ 99.

Như vậy, trong trường hợp mọi tiêu chí thi đấu đều không thể tách hai đội, Thái Lan sẽ được xếp trên Việt Nam nhờ vị trí cao hơn trên BXH FIFA.

Kịch bản có thể xảy ra theo lý thuyết là Việt Nam và Thái Lan cùng kết thúc bảng B với số điểm giống nhau, có thành tích đối đầu ngang bằng, cùng hiệu số bàn thắng bại, cùng số bàn thắng và tiếp tục không thể phân định bằng điểm fair-play. Khi đó, Thái Lan sẽ được xếp trên Việt Nam do đang có thứ hạng FIFA cao hơn.

Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi bảng B còn có Philippines và Pakistan. Theo thể thức, chỉ đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup Division 1, trong khi đội xếp thứ hai phải tranh hạng ba.

Vì vậy, nếu Việt Nam và Thái Lan cùng cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu, việc đứng trên đối thủ ở mọi tiêu chí sẽ có ý nghĩa rất lớn.

Quy định của FIFA cho thấy cuộc đua tại vòng bảng không chỉ được quyết định bởi những chiến thắng. Một bàn thắng ghi thêm, một bàn thua ít hơn hay một tấm thẻ phải nhận đều có thể tạo ra khác biệt nếu cuộc đua trở nên sít sao.

Với ĐT Việt Nam, cách đơn giản và chắc chắn nhất để không phải phụ thuộc vào thứ hạng FIFA của Thái Lan là tạo được lợi thế trực tiếp trên sân.

Một chiến thắng trước "Voi chiến" sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chủ động hơn rất nhiều trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B, loại bỏ mọi khả năng hy hữu mang đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra.