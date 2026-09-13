ANTD.VN - Lionel Messi chỉ còn cách cột mốc 100 bàn cho Inter Miami đúng một pha lập công, sau khi ghi siêu phẩm cứa lòng trong trận hòa Nashville 2-2 ở vòng 25 MLS sáng 13-9.

Inter Miami tưởng như đã giữ trọn 3 điểm trên sân nhà khi dẫn Nashville 2-1 cho tới hết thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, Sam Surridge ghi bàn ở phút 90+1 để hoàn tất cú đúp, qua đó buộc đội bóng của Messi phải chia điểm.

Dù không thể giành chiến thắng, trận đấu vẫn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ với Messi, khi anh ghi bàn thứ 99 kể từ khi khoác áo đội bóng thành phố Miami vào mùa hè 2023.

Messi tiến sát cột mốc 100 bàn cho Inter Miami (Ảnh: Inter Miami)

Phút 62, nhận đường chuyền của De Paul ngay bên ngoài vòng cấm, Messi chỉnh bóng một nhịp rồi thực hiện cú cứa lòng bằng chân trái. Bóng đi căng và hiểm, vượt khỏi tầm với của thủ môn, nâng cách biệt lên 2-1.

Bàn thắng vào lưới Nashville cũng là pha lập công thứ 19 của Messi tại MLS 2026, qua đó đưa anh lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Đây cũng là mùa thứ ba liên tiếp tiền đạo Argentina ghi ít nhất 10 bàn ở giải nhà nghề Mỹ.

Nếu ghi bàn trong trận tiếp theo, Messi sẽ chạm cột mốc 100 bàn cho Inter Miami ở cuộc đối đầu Cruz Azul tại Campeones Cup 2026 ngày 17-9.