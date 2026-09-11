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Công Phương rút khỏi Olympic Việt Nam trước thềm ASIAD

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Băng Tâm

ANTD.VN - Tiền vệ Nguyễn Công Phương chấn thương không thể lên tuyển Olympic Việt Nam, cơ hội dự Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026 được trao lại cho Hoàng Quang Dũng.

Ở danh sách triệu tập Olympic Việt Nam công bố hôm 9-9, Công Phương là một trong 9 tiền vệ được HLV Đinh Hồng Vinh điền tên. Tuy nhiên trước giờ hội quân, tiền vệ sinh 2006 chấn thương nên không đảm bảo thể lực lên tuyển.

Lỡ hẹn giải đấu châu Á 4 năm mới có một lần như ASIAD 2026 là điều đáng tiếc đối với cá nhân Công Phương, cũng là tổn thất không nhỏ đối với U23 Việt Nam.

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Quang Dũng (14) thay thế Công Phượng tham dự ASIAD 2026

Công Phương được đánh giá là một trong những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở các cấp độ đội tuyển trẻ và được kỳ vọng đóng góp cho đội tuyển tại sân chơi châu lục.

Để đảm bảo lực lượng, HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập bổ sung Hoàng Quang Dũng, tiền vệ từng để lại dấu ấn trong màu áo U19 Việt Nam ở Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024.

Ở giải đấu tại Indonesia cách đây 2 năm, tiền vệ của CLB bóng đá Huế ghi 3 bàn thắng, đều từ những cú sút xa, qua đó gây ấn tượng với khả năng dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

Việc được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 là cơ hội để Quang Dũng tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và có thêm bước tiến trong quá trình phát triển ở cấp độ trẻ.

Trước đó, HLV Đinh Hồng Vinh cũng đã triệu tập bổ sung 1 cầu thủ khác là thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của SLNA, thay thế thủ môn Phạm Đình Hải phải ở lại phục vụ CLB chủ quản trong giai đoạn thi đấu Cúp Quốc gia.

Ngày mai 12-9, Olympic Việt Nam chính thức hội quân và lên đường sang Nhật Bản một ngày sau đó. Tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, Olympic Việt Nam lần lượt gặp Kuwait (15-9), Philippines (18-9) và Uzbekistan (22-9), để tranh 2 vé vào tứ kết.

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Từ khóa:

#ASIAD 2026 #Olympic Việt Nam

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