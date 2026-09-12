Hưng Yên FC đại thắng ngày mở màn V-League 2

ANTD.VN - Hưng Yên FC khởi đầu V-League 2 (giải hạng Nhất quốc gia) 2026/27 đầy ấn tượng khi đánh bại Cần Thơ 3-0 trong trận đấu tối 12-9. Joseph Khalio lập cú đúp, trong khi Minh Bình cũng ghi tên lên bảng tỉ số để mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội khách.

Dù phải thi đấu trên sân khách, Hưng Yên FC nhập cuộc chủ động và nhanh chóng đẩy đội hình lên cao. Sức ép được duy trì liên tục khiến hàng thủ Cần Thơ phải lùi sâu chống đỡ ngay từ những phút đầu.

Joseph Khalio lập cú đúp giúp Hưng Yên FC thắng đậm Cần Thơ ngày ra quân (Ảnh: HYFC)

Trong cách chơi của Hưng Yên, Joseph Khalio là mũi nhọn nổi bật nhất. Tiền đạo này liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự Cần Thơ bằng những pha tranh chấp quyết liệt và khả năng đột phá.

Sau hiệp 1 tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, chính Joseph Khalio tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào các phút 67 và 80, giúp Hưng Yên dẫn 2-0.

Đến phút 90, Lê Minh Bình ghi bàn hoàn tất trận thắng cách biệt 3-0 đầy ấn tượng cho Hưng Yên FC.

Với tỉ số 3-0, Hưng Yên FC giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân V-League 2. Đây là màn chào sân đầy thuyết phục, gửi đi tín hiệu tích cực ngay ở vòng đấu đầu tiên để hướng đến mùa giải mới thành công của CLB này.