10 người Man City hạ đẹp MU ngay tại Old Trafford

ANTD.VN - Man City chỉ còn 10 người từ giữa hiệp 1 nhưng vẫn đứng vững, thậm chí còn đánh bại Man United 1-0 trong trận derby Manchester thứ 199 trên sân Old Trafford, đêm 13-9.

Derby Manchester ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/27 được chờ đợi sẽ diễn ra sôi động, nhưng thực tế lại không như kỳ vọng. Khoảng 20 phút đầu trận diễn ra tương đối tẻ nhạt, trước khi một tình huống va chạm giữa Bruno Fernandes và Phil Foden khiến diễn biến trên sân đi theo hướng khác.

Foden khiến Man City chơi thiếu người từ rất sớm (Ảnh: Getty Images)

Phút 23, Bruno Fernandes ban đầu bị cho là đã có hành động đá Foden khi tiền vệ Man City nằm trên sân. Tuy nhiên, trong màn đáp trả thiếu kiềm chế, Foden dùng cả hai chân đạp vào bụng đối phương. Sau khi xem xét tình huống, trọng tài Michael Oliver quyết định truất quyền thi đấu cầu thủ Man City.

Chiếc thẻ đỏ khiến Foden trở thành cầu thủ Man City đầu tiên kể từ năm 2006 bị đuổi trong một trận derby Manchester. Anh cũng là cầu thủ Man xanh đầu tiên bị đuổi trên sân Old Trafford trong kỷ nguyên Ngoại hạng.

Bàn thắng của Haaland gây tranh cãi nhưng nó vẫn quyết định trận derby Manchester (Ảnh: Getty Images)

Có lợi thế hơn người, MU liên tục gia tăng sức ép nhưng không thể tận dụng cơ hội. Từ Marcus Rashford cho đến Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha đều không thắng được thủ môn Gianluigi Donnarumma hoặc cột dọc.

Những pha bỏ lỡ liên tiếp khiến MU phải trả giá. Trong thế chỉ còn 10 người, Man City bất ngờ tìm được bàn mở tỉ số ở phút 60.

Erling Haaland đưa bóng vào lưới sau đường chuyền của Josko Gvardiol, nhưng ban đầu bàn thắng ban đầu không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau khi VAR kiểm tra, quyết định được thay đổi khi xác định tiền đạo người Na Uy vẫn đứng trên cầu thủ phòng ngự cuối cùng của MU.

Bị dẫn bàn trong thế hơn người, MU không thiếu thời gian để tìm bàn gỡ nhưng những pha lên bóng của đội chủ nhà thiếu sự sắc bén cần thiết. Trong những phút cuối, Man City chủ động duy trì sự chắc chắn để bảo toàn lợi thế mong manh 1-0 trong thế 10 đấu 11.

Kết quả này giúp Man City kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân khách lên 8 trận, đồng thời trở lại chia sẻ ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với Arsenal. Còn MU, thất bại này một lần nữa khẳng định đội quân của Michael Carrick hoàn toàn chưa sẵn sàng để đua tranh với Arsenal và Man City trong cuộc đua vô địch.