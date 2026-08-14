Áp lực bán diện rộng, VN-Index giảm thêm 36,55 điểm

ANTD.VN - Thị trường chứng khoán có phiên giảm sâu thứ hai liên tiếp, VN-Index mất tới 36,55 điểm phiên hôm nay, sau mức giảm 27,55 điểm phiên hôm qua.

Trong phiên hôm qua, áp lực bán trên diện rộng đã khiến VN-Index chốt phiên với mức giảm lên tới 27,55 điểm, tương đương giảm hơn 2%. Bước sang phiên hôm nay, thị trường tiếp tục mở cửa với áp lực bán trên diện rộng.

Gánh nặng vẫn duy trì ở cặp đôi VIC và VHM. Cùng với đó, sắc đỏ cũng chiếm chủ đạo trên toàn thị trường, cộng với dòng tiền yếu đã khiến áp lực bán ngày một gia tăng.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 20,88 điểm (-1,18%), xuống 1.744,75 điểm. Trên sàn HOSE có 66 mã tăng và 228 mã giảm. Nhóm VN30 có tới 25 mã giảm, với cặp đôi cổ phiếu lớn VIC và VHM vẫn là gánh nặng lớn nhất, bên cạnh các bluechip khác như VJC, BSR, GAS, GVR, với mức giảm từ 2-3%.

Trên sàn HNX phiên sáng có 35 mã tăng và 79 mã giảm, HNX-Index giảm 3,36 điểm (-1,19%), xuống 279,98 điểm. UpCoM-Index cũng giảm 0,32 điểm (-0,25%), xuống 127,74 điểm.

Chứng khoán giảm sâu phiên thứ hai liên tiếp

Phiên chiều, lực bán được tung ra mạnh hơn, khiến hàng loạt cổ phiếu lớn nhỏ nới rộng đà giảm. Kết phiên, nhóm VN30 còn duy nhất TCB tăng nhẹ 1%; VNM đứng giá, còn lại 28 mã giảm.

Dẫn đầu là VHM với mức giảm 5%. Các cổ phiếu “họ” Vin khác cũng giảm rất sâu, với VIC giảm 3,6%, VRE giảm 2,6%, VPL giảm 3,2%. Một số bluechips khác như GVR, BSR giảm 4,3 – 4,4%. Các mã còn lại giảm từ 2,6% trở xuống.

VN30-Index giảm 32,42 điểm, tương đương mức giảm 1,7% xuống 1.876,81 điểm.

Trên toàn sàn HOSE, chốt phiên, số mã giảm tăng lên tới 257 mã, trong khi chỉ còn 67 mã tăng. VN-Index giảm sâu 36,55 điểm (-2,07%) xuống 1.729,08 điểm.

Khối lượng giao dịch phiên hôm nay đạt trên 737,5 triệu đơn vị, giá trị 1.394 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 874 tỷ đồng, trong đó, VIC bị bán ròng gần 480 tỷ đồng; VHM bị bán ròng 184 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, số cổ phiếu giảm cũng áp đảo với 100 mã, so với 37 mã tăng, HNX-Index giảm 3,35 điểm (-1,18%) xuống 279,99 điểm. Khối lượng giao dịch 58,6 triệu đơn vị, giá trị 964 tỷ đồng. Trên sàn này, khối ngoại mua ròng hơn 10 tỷ đồng.

UPCoM-Index hôm nay cũng giảm 0,89 điểm (-0,69%) xuống 127,17 điểm với 172 mã giảm, 107 mã tăng. Khối lượng giao dịch 37 triệu đơn vị, giá trị 415 tỷ đồng.