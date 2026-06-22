Nghẹt thở ca mổ rút xà beng 1,5 m đâm xuyên đùi bệnh nhân

ANTD.VN - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng. Bệnh nhân nam 37 tuổi (Phú Thọ) bị thanh xà beng dài khoảng 1,5m đâm xuyên đùi trong quá trình lao động.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân nam (37 tuổi, quê tại Phú Thọ) gặp tai nạn trong lúc làm việc, bị một thanh xà beng đâm xuyên qua vùng đùi trong. Ngay sau khi xảy ra sự cố, người bệnh được sơ cứu tại chỗ. Do kích thước thanh xà beng quá lớn, lực lượng cứu hộ đã phải cắt ngắn dị vật để thuận tiện cho việc di chuyển.

Bệnh nhân sau đó được chuyển ngay đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng sốc chấn thương nguy kịch.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương tiến hành hồi sức cấp cứu, giảm đau, chống sốc, cố định chi tổn thương; đồng thời chuyển bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu để kiểm tra mức độ tổn thương và phẫu thuật lấy dị vật.

BSCKII Nguyễn Mạnh Tiến, Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết thách thức lớn nhất của ca bệnh này là dị vật đâm xuyên qua vùng đùi, nơi tập trung nhiều mạch máu lớn và các bó thần kinh quan trọng. Chỉ một thao tác thiếu thận trọng trong quá trình xử trí cũng có thể gây tổn thương thứ phát, dẫn đến chảy máu ồ ạt hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động của bệnh nhân.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã kiểm soát tổn thương, đánh giá toàn diện đường đi của dị vật và lấy thanh xà beng ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ca mổ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa nhằm hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng, bảo tồn các cấu trúc giải phẫu quan trọng của chi thể.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, xử trí kịp thời, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi. Dị vật được lấy thành công, không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng đến các mạch máu lớn hay các dây thần kinh chính vùng đùi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tích cực.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể, đặc biệt là các dị vật lớn như thanh sắt, thanh gỗ hoặc xà beng, tuyệt đối không tự ý rút dị vật tại hiện trường. Hành động này có thể làm mất tác dụng cầm máu tạm thời của dị vật, dẫn đến chảy máu nghiêm trọng và làm gia tăng mức độ tổn thương các cơ quan, mạch máu, thần kinh xung quanh.

Người bị nạn cần được nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình vận chuyển, cần cố định vùng tổn thương và dị vật để hạn chế sự di lệch, qua đó giảm nguy cơ gây thêm các tổn thương thứ phát, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và tiên lượng cho bệnh nhân.