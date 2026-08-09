Lan tỏa sức dân, xây thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở

ANTD.VN - Với nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo trong vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) đang từng bước đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng địa bàn an toàn, văn minh.

Lãnh đạo phường Phúc Lợi tặng hoa chúc mừng ngày hội

Sáng ngày 7/8, UBND phường Phúc Lợi tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Chương trình do Công an phường Phúc Lợi tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm đánh giá kết quả xây dựng phong trào, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu và tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.



Các cá nhân, tập thể xuất sắc được trao khen

Dự Ngày hội có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Đinh Xuân Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đồng chí Bùi Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường; đồng chí Trung tá Đỗ Hữu Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đại diện Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Phúc Lợi tiếp tục khẳng định vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự

Tại Ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống và những kết quả nổi bật của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Các tham luận của Tổ dân phố số 01, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Trường THCS Phúc Lợi đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm thiết thực trong vận động Nhân dân, giữ gìn ANTT tại khu dân cư và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao Giấy khen của Công an thành phố Hà Nội tặng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ phường Phúc Lợi; trao Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 và 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Ba nhất”.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thế Thạch ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, nâng cao hiệu quả phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở, đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực, góp phần xây dựng phường Phúc Lợi văn minh, an toàn và phát triển.