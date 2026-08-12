Hà Nội: Nếu để chó, mèo thả rông cắn người, người chủ phải chi trả chi phí liên quan

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm đăng ký, khai báo với chính quyền cấp xã; nếu để chó, mèo thả rông cắn người thì phải chi trả những chi phí liên quan theo quy định.

Chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 11/8/2026 về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Theo Kế hoạch, Hà Nội phấn đấu quản lý được trên 90% số hộ nuôi chó, mèo và số chó, mèo nuôi; duy trì tỷ lệ tiêm vaccine Dại trên 90% tổng đàn chó, mèo nuôi hàng năm; 100% các xã, phường giám sát được chó, mèo mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại trong giai đoạn 2026-2030.

Hoàn thành xây dựng vùng an toàn bệnh Dại đối với các phường chưa được công nhận hiện nay chậm nhất năm 2030; duy trì tốt các điều kiện an toàn dịch bệnh đối với 100% các vùng an toàn dịch bệnh Dại cấp xã đã được công nhận.

Đối với phòng, chống bệnh Dại ở người, 100% các xã, phường có điểm tiêm vaccine Dại; 100% các xã, phường thực hiện truyền thông nguy cơ và nâng cao nhận thức về bệnh Dại ở cộng đồng, trường học; 100% số người tiêm vaccine phòng bệnh Dại do động vật cắn được báo cáo qua hệ thống báo cáo quốc gia;

90% số người bị phơi nhiễm với bệnh Dại được điều trị dự phòng sau phơi nhiễm; 100% các xã, phường không có nguy cơ từ trung bình trở lên về bệnh Dại trên người trong cả giai đoạn 2026-2030; không có người tử vong vì bệnh Dại vào năm 2030 và các năm tiếp theo.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội yêu cầu kiện toàn, mở rộng số lượng điểm tiêm vaccine và huyết thanh kháng Dại cho người trên địa bàn thành phố để phục vụ công tác điều trị dự phòng, đảm bảo khả năng dễ tiếp cận, giá thành thấp; đặc biệt ở khu vực có nguy cơ cao, mỗi xã, phường/khu vực có ít nhất 01 điểm tiêm có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nguồn nhân lực cho điều trị dự phòng...

UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm đăng ký, khai báo nuôi chó, mèo với chính quyền cấp xã; cam kết nuôi chó, mèo trong khuôn viên gia đình; chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người; nếu để chó, mèo thả rông cắn người thì phải chi trả những chi phí liên quan theo quy định.

Khi phát hiện động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do bệnh Dại chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin chính xác cho chính quyền địa phương, cán bộ thú y, y tế gần nhất.