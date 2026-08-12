Lịch nhập học khác nhau của 12 trường thành viên ĐHQG Hà Nội

ANTD.VN - ĐHQGHN chính thức công bố kế hoạch nhập học khóa QH-2026 dành cho tân sinh viên năm thứ nhất trong năm học 2026-2027 bắt đầu từ 16-8.

Năm 2026, ĐHQGHN đón hơn 17.000 sinh viên của 11 đơn vị đào tạo lên học tập tại cơ sở Hòa Lạc

Năm học 2026-2027, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) dự kiến đón hơn 17.000 sinh viên của 11 đơn vị đào tạo lên học tập tại cơ sở Hòa Lạc, trong tổng số khoảng gần 21.400 đến hơn 22.000 chỉ tiêu tuyển sinh chính quy toàn hệ thống.

Do vậy, kế hoạch, thời gian nhập học của các 12 trường thuộc ĐHQGHN kéo dài từ 16/8 đến 3/9/2026 và tuỳ từng trường, sinh viên sẽ làm thủ tục tại Hòa Lạc hoặc cơ sở nội thành Hà Nội.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức nhập học tại Tòa HT3 Hòa Lạc ngày 26/8/2026. Sinh viên học tại nội thành nhập học ngày 27/8 tại 334 Nguyễn Trãi.

Trường Đại học Giáo dục tổ chức nhập học ngày 22/8, gồm hai khung giờ 8h-11h30 và 13h30-16h, tại Tòa HT2, HT2a - Hòa Lạc.

Trường Đại học Y Dược tổ chức nhập học ngày 25/8 tại Hòa Lạc.

Trường Đại học Việt Nhật tổ chức nhập học trong hai ngày 19 và 20/8, từ 8h-12h và 13h-17h, tại Giảng đường 1, QGHN04 - Hòa Lạc.

Trường Đại học Công nghệ tổ chức nhập học ngày 3/9 từ 8h tại sân trước tòa nhà LV2 và khuôn viên Trường Đại học Công nghệ tại Hòa Lạc.

Trường Đại học Luật tổ chức nhập học ngày 27/8 cả ngày tại Tòa HT4 - Hòa Lạc.

Trường Quốc tế tổ chức nhập học ngày 16/8 cả ngày tại Tòa P409, Tòa HT1 đối với sinh viên học tại Hòa Lạc. Sinh viên học tại nội thành cũng nhập học ngày 16/8 cả ngày, tại Hội trường và sàn quảng trường Nguyễn Văn Đạo.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật tổ chức nhập học ngày 20/8 tại tầng 1, tầng 2 tòa HT1, Hòa Lạc. Sinh viên học tại nội thành nhập học ngày 21/8 tại tầng 1, tầng 7 nhà C1T, Xuân Thủy.

Trường Đại học Kinh tế tổ chức nhập học cả ngày 25/8 (thứ ba) tại Giảng đường Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, phố Phan Tây Nhạc, phường Xuân Phương, Hà Nội.



Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức nhập học từ 8h đến 11h ngày 18/8 (thứ Ba) tại số 2 Phạm Văn Đồng, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức nhập học ngày 20/8 tại 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trường Quản trị và Kinh doanh tổ chức nhập học ngày 16/8 tại 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.