ANTD.VN - Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu giảm 30% số ổ dịch Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, tả lợn Châu Phi so với trung bình số ổ dịch cả giai đoạn 2021-2025.

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 11/8/2026 về phòng, chống các bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng và Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm so với trung bình của cả giai đoạn 2019 - 2025. Trên 80% tổng đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng bắt buộc được tiêm phòng vaccine cúm gia cầm. Phát hiện kịp thời các chủng, biến chủng virus cúm gia cầm mới xâm nhập và lưu hành...

Đối với phòng, chống bệnh lở mồm long móng, giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% số ổ dịch lở mồm long móng và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2021 - 2025. Trên 80% tổng đàn gia súc thuộc diện tiêm phòng bắt buộc được tiêm phòng vaccine lở mồm long móng. Phát hiện được các biến chủng của virus lở mồm long móng và xác định được tỷ lệ lưu hành, sự phân bố của chúng theo không gian, thời gian...

Đối với phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, thành phố đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số lợn buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2020 - 2025. Phát hiện sớm virus lưu hành, các biến chủng mới của virus này…

Để đạt được mục tiêu trên, một trong những giải pháp trọng tâm của thành phố là tổ chức thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, ưu tiên các cơ sở chăn nuôi tập trung, theo chuỗi giá trị, chuỗi liên kết. Tổ chức giám sát dịch bệnh dựa trên nguy cơ. Thực hiện kiểm dịch vận chuyển ngoại tỉnh đối với động vật, sản phẩm động vật theo quy định của pháp luật về thú y...

Cũng liên quan đến phòng chống dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 11/8/2026 về phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Kế hoạch, Thành phố đặt mục tiêu tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục cho trên 80% tổng đàn trâu, bò, bê, nghé tại thời điểm tiêm phòng và phấn đấu đảm bảo 100% tổng đàn tính đến thời điểm cuối năm. Chủ động giám sát, phát hiện sớm và kiểm soát tốt dịch bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn. Kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, ngăn chặn, hạn chế mầm bệnh viêm da nổi cục xâm nhiễm vào thành phố…