ANTD.VN - Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm sĩ quan Công an đã nghỉ hưu gồm cấp Tướng, cấp Tá, cấp Úy; Đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Công an tỉnh, TP và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nghỉ hưu.

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu. (Ảnh: Internet)

Về chế độ nghỉ dưỡng, dự thảo Nghị định quy định về mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng; phiếu mời nghỉ dưỡng và chế độ khi sĩ quan Công an nghỉ hưu được mời đi nghỉ dưỡng tại các nhà nghỉ dưỡng thuộc CAND.

Trong đó, tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng được thiết kế hưởng theo nhóm đối tượng; Mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng bằng với mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng của sĩ quan Công an đang công tác có cùng cấp bậc hàm và được chi trả trong quý I hằng năm.

Dự thảo Nghị định cũng quy định về chế độ thông tin; chế độ hỗ trợ tổ chức lễ tang, xây mộ đối với sĩ quan Công an nghỉ hưu từ trần thuộc đối tượng được tổ chức lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành; Hỗ trợ kinh phí đối với Công an đơn vị, địa phương chủ trì tổ chức lễ tang hoặc tham gia ban tổ chức lễ tang theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với sĩ quan Công an nghỉ hưu khi từ trần.

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Điều 4, Điều 5; Chế độ báo chí quy định tại khoản 1 Điều 6; chế độ cung cấp thông tin, thông báo tình hình quy định tại khoản 2 Điều 6 (đối với đối tượng do Bộ Công an gặp mặt) và chế độ hỗ trợ tang lễ quy định tại Điều 7 Nghị định này do ngân sách Nhà nước (ngân sách Trung ương) đảm bảo theo quy định của pháp luật ngân sách Nhà nước.

Kinh phí tổ chức gặp mặt, cung cấp thông tin, thông báo tình hình đối với các đối tượng do Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp tỉnh gặp mặt quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này do ngân sách địa phương đảm bảo.