‘Sáng” tinh thần ‘không để ai bị bỏ lại phía sau’

ANTD.VN -Những ngày này, các tổ công tác Công an phường Tương Mai (Hà Nội) đã tập trung rà soát, đến tận nhà thông báo chủ trương, hướng dẫn và triển khai các quy trình cấp Căn cước cho người già, người yếu thế…

Chỉ huy Công an phường Tương Mai chia sẻ, trong đồ sộ khối lượng công việc ở cấp cơ sở những ngày này, mảng việc quan trọng được cán bộ, chiến sỹ tập trung là những nội dung của Luật Căn cước; Nghị định số 69 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Đề án số 06 của Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị…

Thái độ chu đáo, thao tác chuyên nghiệp...

Cụ thể và hết sức trực tiếp là Kế hoạch số 128/KH-CAHN-PC06 ngày 19/03/2026 của CATP Hà nội về Triển khai cấp Thẻ Căn cước tài khoản định danh điện tử cho công dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố.

Từ chỉ đạo trung tâm, xuyên suốt ấy, Công an phường Tương Mai nhanh chóng xây dựng, triển khai Kế hoạch cấp thẻ Căn cước và tài khoản định danh điện tử cho công dân, cơ quan, trên địa bàn phường.

“Mục tiêu đặt ra là người dân ít nhất phải có được “bộ khung thông tin, kiến thức” về Nghị định 69, Đề án 06, Nghị quyết số 57; và làm sao để tinh thần của những chủ trương lớn ấy phải đi vào đời sống một cách thiết thực; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong việc triển khai tạo bước đột phá trong công cuộc chuyển đổi số ngay tại địa bàn phường”, chỉ huy Công an phường Tương Mai nêu rõ.

Lưng áo đẫm mồ hôi...

Mục tiêu quan trọng nữa là hoàn thiện mô hình "Công dân số" thông qua việc phủ kín công tác cấp thẻ Căn cước, tài khoản định danh điện tử đối với 100% công dân đủ điều kiện đang cư trú trên địa bàn. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thụ hưởng các tiện ích trên Cổng dịch vụ công, ứng dụng VnelD, ứng dụng iHaNoi trong giao dịch hành chính và dân sự.

Chính trong quá trình triển khai mục tiêu hoàn thiện mô hình "Công dân số", qua rà soát, Công an phường Tương Mai nhận thấy còn rất nhiều trường hợp có nhu cầu, thậm chí có cả trường hợp chưa nhận thức được sự cần thiết về Thẻ Căn cước trong đời sống, sinh hoạt. Nhiều trong số ấy do tuổi cao, do bệnh tật, nên không thể di chuyển dời nhà.

Chính vì vậy, cùng với việc chủ động xây dựng “Điểm giải quyết thủ tục hành chính Ba Nhất”, Công an phường Tương Mai đã thành lập các tổ công tác lưu động, đến từng hộ gia đình các trường hợp yếu thế, để tuyên truyền, hướng dẫn và làm các thủ tục, quy trình cấp Thẻ Căn cước.

Mỗi một công dân có Thẻ Căn cước lại thêm động lực cho cán bộ, chiến sỹ

“Nhiều trường hợp công dân do cao tuổi, hoặc do bệnh lý mất ý thức, nhận thức; nhưng thân nhân họ, sau khi nghe chúng tôi giải thích, đã rất xúc động. Thẻ Căn cước tích hợp nhiều dịch vụ, dữ liệu thực sự là “hành trang” ý nghĩa sẽ phải dùng đến, trước mắt trong quá trình chăn sóc, điều trị bệnh. Và chính sự hiểu rồi hợp tác tích cực ấy đã giúp anh em quên đi vất vả. Mỗi một trường hợp được cấp Thẻ căn cước thành công, lại thêm động lực cho các tổ công tác nối dài những chuyến đi, với tinh thần “Công an phường Tương Mai luôn vì nhân dân phục vụ”…