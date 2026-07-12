Hành trình tri ân đậm nghĩa tình trên ‘đất lửa’ Quảng Trị

ANTD.VN - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vừa phối hợp với một số bệnh viện có hành trình ý nghĩa trên “đất lửa” Quảng Trị.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Đoàn công tác đã có hành trình ý nghĩa trên mảnh đất Quảng Trị Anh hùng

Ngày 11-7-2026, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Đông - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm Trưởng đoàn, phối hợp cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Phòng khám Agape tổ chức chương trình thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc cho các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tại khu vực Vịnh Mốc, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Với tinh thần trách nhiệm, tận tâm và nghĩa tình, các y, bác sĩ đã trực tiếp thăm khám, tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh và người dân trên địa bàn; góp phần sẻ chia, tri ân những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn công tác thăm, khám sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện Gio Linh. Đó là Mẹ Trần Thị Liền, 96 tuổi ở xã Trung Giang; Mẹ Nguyễn Thị Thẻn, 89 tuổi ở xã Gio Mỹ; Mẹ Nguyễn Thị Nậy, 97 tuổi ở xã Phong Bình. Được nghe câu chuyện của các Mẹ, trong lòng thành viên trong đoàn công tác đều cảm nhận những người phụ nữ ấy là biểu tượng cao đẹp của đức hy sinh, lòng yêu nước và truyền thống cách mạng kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Đoàn công tác tặng sân chơi thiếu nhi cho trường Mầm non 2 Kim Thạch trị giá 70 triệu đồng

Đoàn cũng đã dành thời gian đến thăm bà Nguyễn Thị Lựu - một trong ba y tá từng được giao nhiệm vụ cứu thương, chăm sóc sức khỏe và đỡ đẻ trong hầm địa đạo Vịnh Mốc giai đoạn 1967 - 1972. Bà là nhân chứng lịch sử sống động, góp phần khắc họa tinh thần quả cảm, bền bỉ của những người làm công tác y tế trong mưa bom, bão đạn.

Đoàn công tác còn đến thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Bích Nồng - Nghệ nhân Nhân dân, nữ văn công từng phục vụ văn nghệ tại hầm địa đạo Vịnh Mốc, đồng thời tham gia công tác địch vận trên tuyến sông Hiền Lương trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những lời ca cách mạng của bà năm xưa đã góp phần động viên cán bộ, nhân dân vùng giới tuyến, tiếp thêm niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Đại tá Đỗ Văn Đông đã trao tặng nhà trường sân chơi thiếu nhi cho trường Mầm non 2 Kim Thạch - Cụm Vịnh Mốc, Sơn Hạ, trị giá 70 triệu đồng. Công trình là món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đối với các cháu thiếu nhi trên địa bàn; góp phần tạo thêm không gian vui chơi an toàn, lành mạnh, giúp các cháu phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Hành trình về với Vịnh Mốc, Quảng Trị không chỉ là hoạt động tri ân những người có công với cách mạng, mà còn là dịp để CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đoàn viên, hội viên và các đơn vị đồng hành thêm hiểu, thêm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc; từ đó bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm và ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

“Mỗi nén hương tri ân, mỗi phần quà trao tặng, mỗi lần thăm khám, hỏi han và mỗi công trình được gửi đến địa phương là tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, các nhân chứng lịch sử và Nhân dân trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng” – Đại tá Đỗ Văn Đông bày tỏ.