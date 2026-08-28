Cảnh sát giao thông Hà Nội chủ động phương án bảo đảm an toàn giao thông dịp 2-9

ANTD.VN - Dự báo lượng người và phương tiện tăng mạnh trước, trong và sau kỳ nghỉ 2-9, CSGT Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức giao thông theo hướng chủ động, linh hoạt, bám sát từng địa bàn, tuyến đường và điểm nóng. Lực lượng được tăng cường tại cửa ngõ, nút giao trọng điểm, bến xe, nhà ga và các khu vực tập trung đông người.

Chủ động từ sớm, từ xa

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 5 ngày (từ ngày 29-8 đến hết 2-9-2026). Đây là khoảng thời gian nhu cầu đi lại, về quê, thăm thân, du lịch của người dân tăng cao, kéo theo lưu lượng phương tiện trên các tuyến cửa ngõ Thủ đô, cao tốc, quốc lộ, đường vành đai và các trục giao thông trọng điểm dự báo sẽ gia tăng đột biến.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức phân luồng, điều tiết từ sớm, từ xa, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, áp lực giao thông trong kỳ nghỉ lễ năm nay có thể diễn biến phức tạp do kỳ nghỉ kéo dài liên tục 5 ngày. Từ chiều 28-8, thời điểm trước ngày nghỉ chính thức, lượng người và phương tiện rời Hà Nội về các tỉnh, thành phố dự kiến tăng mạnh. Các tuyến hướng ra phía Bắc, phía Nam và phía Tây Thủ đô, các đường vành đai, tuyến cao tốc kết nối Hà Nội với các địa phương sẽ chịu áp lực lớn.

Phòng Cảnh sát giao thông triển khai phương án phân luồng từ sớm, từ xa trước kỳ nghỉ lễ

Đặc biệt, tại các nút giao giữa đường đô thị với các tuyến cao tốc, quốc lộ; khu vực cầu, bến xe, nhà ga, các tuyến đường dẫn vào trung tâm và những điểm thường xuyên có mật độ phương tiện cao, nguy cơ phát sinh ùn ứ cục bộ được dự báo ở mức cao. Tình hình có thể tiếp tục phức tạp trong những ngày cuối kỳ nghỉ, khi người dân đồng loạt trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc, học tập sau lễ.

Bên cạnh áp lực từ nhu cầu đi lại, năm nay Hà Nội tổ chức các chương trình nghệ thuật và 5 điểm bắn pháo hoa trong dịp Quốc khánh. Hoạt động tập trung đông người tại các khu vực này sẽ làm gia tăng đáng kể lưu lượng phương tiện vào các khung giờ trước và sau thời điểm tổ chức. Nếu không có phương án tổ chức giao thông phù hợp, nguy cơ ùn tắc tại khu vực trung tâm và các tuyến đường kết nối đến những điểm tổ chức sự kiện là có thể xảy ra.

Huy động 100% cán bộ chiến sĩ triển khai phương án phân luồng tại các nút giao, đặc biệt trên các tuyến hướng ra cửa ngõ Thủ đô

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết:

"Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố và Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động phương án, quán triệt đến 100% các đơn vị chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa.

CSGT Hà Nội sẽ tăng cường lực lượng, tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố, nút giao trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga... nhằm kịp thời phân luồng hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài và xử lý các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay, trên địa bàn thành phố tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa, đơn vị đã xây dựng phương án phân luồng riêng, bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân đi lại, thưởng thức nghệ thuật…".

Linh hoạt, bám sát địa bàn, tuyến giao thông

Trên cơ sở dự báo tình hình, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng theo phương châm chủ động, linh hoạt, bám địa bàn, bám tuyến và xử lý ngay từ khi có dấu hiệu ùn ứ. Lực lượng làm nhiệm vụ sẽ được tăng cường tại các tuyến cửa ngõ, các trục xuyên tâm, đường vành đai, nút giao trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga và những địa bàn có hoạt động vui chơi, giải trí tập trung đông người.

Cảnh sát giao thông phối hợp Công an các phường phân luồng tại khu vực nhà ga, bến xe...

Cùng với phân luồng trực tiếp, công tác điều hành giao thông sẽ được tăng cường thông qua hệ thống camera giám sát, trong đó khai thác hiệu quả công nghệ AI để theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực. Qua đó, lực lượng chức năng có thể sớm nhận diện những điểm có nguy cơ ùn tắc, kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo các hướng phù hợp.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông như dừng, đỗ sai quy định; chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; không giữ khoảng cách an toàn; chở hàng quá tải; đón, trả khách không đúng nơi quy định và vi phạm nồng độ cồn.

Đối với hoạt động vận tải hành khách, lực lượng chức năng phối hợp với các doanh nghiệp vận tải tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm quy định, không đón trả khách tùy tiện, không dừng đỗ gây cản trở giao thông, đồng thời chủ động bố trí phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ.

Tăng cường kiểm tra với xe khách, xe dịch vụ, không để tình trạng "nhồi nhét", "chặt chém" giá vé cũng như vi phạm các lỗi dừng, đỗ sai quy định

Để kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn, thuận lợi, Phòng CSGT khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển vào những khung giờ cao điểm tại các tuyến cửa ngõ; chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Phương án phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2-9 đã sẵn sàng...

Người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng rượu, bia; không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển làn tùy tiện, dừng đỗ không đúng quy định. Mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động nhường đường, giữ khoảng cách an toàn và phối hợp với lực lượng chức năng chính là giải pháp quan trọng góp phần giảm ùn tắc, phòng ngừa tai nạn, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong suốt kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9.