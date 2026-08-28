Hé lộ liên danh nhà đầu tư đề xuất mở rộng cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết-Dầu Giây

ANTD.VN -Liên danh nhà đầu tư đề xuất được mở rộng cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết-Dầu Giây gần 39.000 tỷ đồng theo hình thức BOT mà không sử dụng vốn ngân sách.

Đại diện liên danh nhà đầu tư, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM mới đây đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đăng ký đầu tư hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Hai doanh nghiệp trong cùng liên danh, gồm: Công ty CP Xây dựng hạ tầng IMIC và Công ty TNHH Đối tác công tư CII.

Theo đó, đoạn tuyến được đề xuất có tổng chiều dài khoảng 200km đi qua địa bàn hai tỉnh, thành phố: Đồng Nai (hơn 51km) và Lâm Đồng (hơn 148km). Quy mô mở rộng lên 6 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế từ 100 - 120km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 38.636 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 18.636 tỷ đồng được tính toán hoàn trả nguồn vốn cho ngân sách Nhà nước đã đầu tư phần xây dựng đoạn tuyến Dầu Giây - Vĩnh Hảo. Tổng mức đầu tư dự kiến xây dựng hoàn thiện tuyến cao tốc khoảng 20.000 tỷ đồng.

Cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài gần 101km, được đưa vào vận hành tháng 5/2023 với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây có tổng chiều dài 99km, được thông xe cuối tháng 4/2023 với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 120 km/h.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030.

Trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm qua nhiều dự án hạ tầng, liên danh nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - Công ty CP Xây dựng hạ tầng IMIC - Công ty TNHH Đối tác công tư CII kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất chủ trương cho phép đăng ký nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT với 100% nguồn vốn của nhà đầu tư.

Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, liên danh nhà đầu tư cam kết sẽ xây dựng phương án đầu tư trên nguyên tắc: hoàn trả ngay nguồn vốn cho ngân sách Nhà nước đã đầu tư phần xây dựng đoạn tuyến Dầu Giây - Vĩnh Hảo; Không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án.

Liên danh nhà đầu tư cam kết về năng lực tài chính để triển khai dự án cũng như đã có nhiều kinh nghiệm tại các dự án lớn ở TP.HCM.