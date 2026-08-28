Lưu ý: Từ mai 29-8, ô tô chỉ được đi 1 chiều trên phố Mai Anh Tuấn- Đặng Tiến Đông

ANTD.VN -Từ ngày mai 29/8, cơ quan chức năng tổ chức lại giao thông trên phố Mai Anh Tuấn, Đặng Tiến Đông bao quanh hồ Hoàng Cầu.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo về việc thí điểm tổ chức giao thông trên phố Mai Anh Tuấn, Đặng Tiến Đông (phường Ô Chợ Dừa) nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Theo thông báo, ô tô sẽ được tổ chức lưu thông một chiều trên phố Mai Anh Tuấn, đoạn từ Hoàng Cầu đến Đặng Tiến Đông, và phố Đặng Tiến Đông, đoạn từ Mai Anh Tuấn đến số 68 Đặng Tiến Đông.

Tuyến đường Mai Anh Tuấn bao quanh hồ Hoàng Cầu được tổ chức lại giao thông từ ngày mai 29/8

Hướng lưu thông được tổ chức theo chiều Hoàng Cầu → Mai Anh Tuấn → Đặng Tiến Đông.

Thời gian thí điểm trong 3 tháng, từ ngày 29/8 đến 29/11.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai điều chỉnh hệ thống biển báo, vạch sơn, lắp đặt dải phân cách giữa và biển báo hướng dẫn từ xa tại các tuyến đường giao với phố Khâm Thiên, phù hợp với phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Đơn vị này cũng được giao phối hợp Trung tâm điều khiển giao thông Công an TP điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao lân cận, phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng phương tiện, đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc.

Phòng Cảnh sát giao thông được đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên tuyến đường, tại các nút giao.