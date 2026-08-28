Đường sắt mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi, người dân có thể mua từ 5-9

ANTD.VN -Từ 8h sáng 5/9, ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi rộng rãi cho hành khách cá nhân trên tất cả các kênh. Mỗi người được mua tối đa không quá 10 vé.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) vừa thông báo, đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách.

Theo đó, giai đoạn đầu ưu tiên bán vé cho các đơn vị, tập thể như lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, công ty, các đơn vị trong ngành đường sắt...

Các chi nhánh vận tải đường sắt trên toàn quốc sẽ tiếp nhận danh sách đăng ký mua vé tập thể của đối tác, doanh nghiệp cho đến trước 14h ngày 28/8/2026. Thời gian tổ chức mở bán vé tập thể từ 10h00 ngày 30/8/2026 đến hết ngày 4/9/2026.

Đường sắt mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi từ 8h sáng 5/9

Sau đó, vé sẽ được mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân. Thời gian bắt đầu từ 8h00 ngày 5/9/2026.

Hành khách có thể linh hoạt đặt chỗ qua hệ thống website trực tuyến của VNR (dsvn.vn), các ứng dụng đặt vé tàu hỏa trên thiết bị di động hoặc mua trực tiếp tại hệ thống các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý chính thức của ngành đường sắt.

Để hạn chế tối đa tình trạng đầu cơ và đảm bảo cơ hội tiếp cận công bằng cho mọi người dân, ngành đường sắt quy định: Mỗi khách hàng khi đặt chỗ và mua vé qua các kênh trực tuyến hoặc trực tiếp mỗi lần mua không quá 10 vé cho một chiều.