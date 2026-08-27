Khắc phục ngay lún nứt, hư hỏng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

ANTD.VN - Khu Quản lý đường bộ IV yêu cầu Ban QLDA 85 (chủ đầu tư) cần chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung khắc phục ngay tình trạng lún, nứt trên cao tốc Biên Hoà- Vũng Tàu trước ngày 2/9.

Cụ thể, các nhà thầu phải tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư để khẩn trương khắc phục dứt điểm các tồn tại, hư hỏng đã được tổng hợp tại bảng tổng hợp kèm theo báo cáo của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam.

Trong đó, ưu tiên xử lý ngay các nhóm tồn tại ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và khai thác công trình, gồm các vị trí lún, nứt, hư hỏng nền, mặt đường và lề đường; các vị trí sạt lở taluy, xói lở lề đường, nguy cơ mất ổn định mái taluy.

Bên cạnh đó, phải khắc phục các hạng mục rãnh dọc, rãnh bậc thang, gờ chắn nước, cống thoát nước ngang, hầm chui chưa hoàn thiện hoặc hư hỏng, bồi lắng làm ảnh hưởng khả năng thoát nước.

Cơ quan quản lý Nhà nước về đường bộ yêu cầu chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu tập trung khắc phục lún nứt, hư hỏng trên cao tốc Biên Hoà- Vũng Tàu trước 2/9

Các tồn tại về dải phân cách giữa, hộ lan mềm, cọc H, cọc tiêu, hàng rào bảo vệ, biển báo, vạch sơn, đèn chiếu sáng và các thiết bị an toàn giao thông chưa lắp đặt đầy đủ hoặc lắp đặt chưa đúng thiết kế, quy chuẩn cũng phải được xử lý.

Khu Quản lý đường bộ IV yêu cầu việc khắc phục phải thực hiện triệt để, đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, bảo đảm chất lượng công trình và hoàn thành trước ngày 2/9/2026.

Quá thời hạn trên, nếu các tồn tại, hư hỏng chưa được khắc phục hoặc khắc phục không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, Khu Quản lý đường bộ IV sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.