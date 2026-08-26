Xe máy đối đầu ô tô trên quốc lộ 6 làm 2 người tử vong

ANTD.VN -Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, trên quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn xã Mai Châu, Phú Thọ vừa xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 người đi xe máy tử vong.

Theo đó, khoảng 20h ngày 25/8, xe máy BKS 29N1-783.xx do anh Lò Văn A (SN 1986, ở Mai Châu, Phú Thọ) chở theo anh Lò Văn Q (SN 1991 ở Mai Châu, Phú Thọ) chạy hướng Hà Nội - Sơn La.

Khi đi đến Km 122+280 QL6, thuộc địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, xe máy bất ngờ va chạm với ô tô BKS 29H-866.xx do tài xế Vũ Quang H (SN 1985, ở Hưng Yên) điều khiển theo hướng Sơn La - Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn xe máy đối đầu ô tô trên quốc lộ 6 qua Mai Châu, Phú Thọ làm 2 người tử vong (ảnh Nguyễn Hưng)

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do người điều khiển xe máy BKS 29N1-783.xx không làm chủ tốc độ lấn làn đã đâm vào ô tô BKS 29H-866.xx chạy ở chiều ngược lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết không có mưa, mặt đường khô. Vị trí xảy ra tai nạn đầy đủ hệ thống báo hiệu ATGT.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Hạt Quản lý đường bộ số 4 Mai Châu đã phối hợp với lực lượng CSGT, công an, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1, chính quyền địa phương giải quyết để đảm bảo giao thông.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.