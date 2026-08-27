Chính thức từ 1/9: Sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi được trợ cấp 5 tháng lương cho mỗi năm nghỉ sớm

ANTD.VN - Từ tháng 9/2026 sẽ có thêm nhiều trường hợp sĩ quan được trợ cấp khi nghỉ hưu trước hạn tuổi và nhóm đối tượng này còn được trợ cấp 5 tháng lương cho mỗi năm nghỉ sớm.

Nghị định 338/2026/NĐ-CP sửa đổi 3 Nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Nghị định này đã mở rộng các trường hợp sĩ quan được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm.

Theo đó, nhóm thứ nhất gồm sĩ quan dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc thay đổi biểu tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền; sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng.

Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng đối với người đang thuộc đối tượng hưởng chính sách, chế độ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo quy định riêng của Chính phủ.

Nhóm thứ hai là sĩ quan không thuộc nhóm trên nhưng do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Quy định mới cũng áp dụng với sĩ quan được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn, có nguyện vọng nghỉ hưu trước hạn tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Nhóm thứ ba là sĩ quan không thuộc hai nhóm nêu trên nhưng trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu trước hạn tuổi được cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ Quân đội.

Trong khi đó, quy định hiện hành (khoản 2 Điều 2 Nghị định 21/2009) chủ yếu xác định đối tượng hưởng trợ cấp là sĩ quan dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế và sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng.

Như vậy, Nghị định 338/2026/NĐ-CP đã quy định cụ thể hơn và bổ sung các trường hợp nghỉ hưu do cơ cấu lại đội ngũ, thay đổi vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc không còn đủ tiêu chuẩn sức khỏe.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 338/2026 còn nêu rõ, sĩ quan thuộc trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Mức trợ cấp này áp dụng đối với sĩ quan thuộc một trong các trường hợp: Dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc biểu tổ chức, biên chế; hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí; thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bổ nhiệm chức vụ thấp hơn do sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ; không còn đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ Quân đội.

Trong khi đó, theo quy định cũ, sĩ quan thuộc diện được hưởng chính sách chỉ được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Như vậy, Nghị định 338/2026 đã nâng mức hưởng thành 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ sớm.

Nghị định 338/2026 có hiệu lực từ ngày 26/8/2026, nhưng theo khoản 2 Điều 10, mức trợ cấp mới được áp dụng đối với trường hợp có quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi kể từ 1/9/2026.

Trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc phục viên hoặc thôi việc đã tiếp nhận trước ngày 1/9 mà cấp có thẩm quyền chưa ban hành quyết định về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc phục viên hoặc thôi việc thì mức hưởng chế độ, thời gian và tiền lương làm căn cứ để tính hưởng chế độ được thực hiện theo quy định.