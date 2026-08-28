16 trường cao đẳng, trung cấp nghề tích hợp năng lượng tái tạo, phát triển bền vững vào chương trình đào tạo

ANTD.VN - Đồng hành cùng dự án “Vì một hành tinh xanh và Giáo dục AI – Kiến tạo tương lai”, 16 trường cao đẳng/trung cấp nghề đã tích hợp các nội dung về năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và phát triển bền vững vào chương trình đào tạo.

Hơn 10 nghìn sinh viên nghề được phát triển tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, kỹ năng hợp tác và giải quyết vấn đề cho nền kinh tế xanh.

Sau 2 năm triển khai dự án “Vì một hành tinh xanh và Giáo dục AI – Kiến tạo tương lai” do Tổ chức Kenan Foundation Asia, Sở GD-ĐT Bắc Ninh triển khai với sự đồng hành của Quỹ Schneider Electric Foundation và Schneider Electric Việt Nam đã góp phần nâng cao năng lực cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Dự án tập trung vào các nội dung trọng tâm bao gồm tiết kiệm năng lượng, chuyển dịch năng lượng, các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả, và tích hợp các nguyên tắc bảo vệ môi trường vào phương pháp giảng dạy. Nội dung và phương pháp tiếp cận của Dự án được phát triển dựa trên chương trình “Vì một hành tinh xanh và Giáo dục AI – Kiến tạo tương lai”.

Dự án đã đào tạo 112 giảng viên về năng lượng bền vững, bảo vệ môi trường, phương pháp học tập dựa trên dự án (PBL) và phương pháp giảng dạy gắn với Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), thông qua các hoạt động đào tạo chuyên môn kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Dự án mang tới cơ hội tiếp cận phương pháp học tập dựa trên dự án đến 10.560 sinh viên, qua đó trang bị kiến thức chuyên môn, đồng thời phát triển tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, kỹ năng hợp tác và giải quyết vấn đề cho nền kinh tế xanh. Cùng với đó, 16 trường cao đẳng/trung cấp nghề đã tích hợp các nội dung về năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và phát triển bền vững vào chương trình đào tạo tính đến tháng 8/2026.

Tham dự lễ tổng kết có hơn 200 đại biểu, bao gồm đại diện lãnh đạo đến từ Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, và các đại diện từ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh, chuyên gia của Dự án, cùng lãnh đạo, giảng viên và sinh viên đến từ 16 trường cao đẳng/trung cấp nghề tham gia Dự án.

Ban Tổ chức cũng trao giấy chứng nhận cho các giảng viên hoàn thành khóa đào tạo năm thứ hai, đồng thời ghi nhận và khen thưởng các trường cao đẳng và giảng viên nghề xuất sắc với những đóng góp nổi bật cho Dự án.

Tọa đàm chuyên sâu tại lễ tổng kết đã mở ra diễn đàn đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các đối tác phát triển về cách giáo dục nghề nghiệp có thể trang bị cho người học năng lực nhận thức và khả năng đóng góp vào quá trình chuyển dịch năng lượng, bao gồm các giải pháp thực tiễn về tiết kiệm năng lượng, cơ chế thúc đẩy hợp tác ba bên (Nhà nước – Cơ sở giáo dục – Doanh nghiệp), đồng thời trao đổi về giải pháp tích hợp kỹ năng xanh, giáo dục STEM, và phương pháp học tập dựa trên dự án vào chương trình đào tạo nghề. Các sáng kiến và khuyến nghị sẽ được tổng hợp, nghiên cứu làm cơ sở xây dựng “Khuyến nghị về Tích hợp Kỹ năng Xanh, Hiệu quả Năng lượng và Bảo vệ Môi trường vào Hệ thống Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam”.

