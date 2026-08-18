TOP 10 xe xăng dầu bán chạy nhất tháng 7: Xe Nhật chiếm ưu thế

ANTD.VN - Trong tháng 7/2026 doanh số bán xe của hầu hết các hãng xe lớn đều tăng trưởng so với tháng trước đó. Một trong những nguyên nhân góp phần quyết định sự tăng trưởng này được cho là các hãng tăng khuyến mại, giảm sâu giá bán trước tháng Ngâu.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7/2026 doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA đạt 33.707 xe, tăng 8% so với tháng 6/2026.

Trong đó, cuộc đua vào top 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 7/2026 chứng kiến khá nhiều sự xáo trộn so với tháng 6.

Ở vị trí dẫn đầu là cuộc "đổi ngôi" với sự trở lại Toyota Yaris Cross. Trong khi sự trở lại mạnh mẽ của Mitsubishi Xforce, Honda City cùng với màn góp mặt của Toyota Vios gián tiếp đẩy bộ đôi Ford Ranger, Territory xuống cuối bảng xếp hạng 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7/2026.

Toyota Yaris Cross với doanh số bán ra đạt 1.781 xe trong tháng 7/2026, tăng 551 xe so với tháng trước đó. Với con số này, Toyota Yaris Cross đã lấy lại vị trí dẫn đầu danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 7 vừa qua. Kiểu dáng hiện đại, đồng thời có thêm lựa chọn với bản hybrid tiết kiệm xăng là yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 650 - 728 triệu đồng.

Yaris Cross lên ngôi đầu bảng về doanh số xe động cơ xăng dầu bán ra trong tháng 7

Mazda CX-5 xếp thứ hai với 1.229 xe đến tay khách hàng trong tháng 7/2026, tăng 85 xe so với tháng trước đó. Kiểu dáng thời trang, hiện đại tích hợp nhiều công nghệ tính năng… là những yếu tố giúp Mazda CX-5 tạo sức hút với khách hàng Việt Nam. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce tiếp tục góp mặt trong cuộc đua doanh số ô tô động cơ xăng dầu bán chạy nhất Việt Nam với 1.170 xe bán ra trong tháng 7/2026, tăng 75 xe so với tháng 6/2026. Với xu hướng khách hàng mua ô tô đang chuyển từ dòng sedan hạng các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ, Mitsubishi Xforce với kiểu dáng hiện đại cùng nhiều công nghệ tính năng, giá bán cạnh tranh tiếp tục tạo được sức hút. Mẫu SUV đô thị này hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 605 - 720 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander xếp thứ tư trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 7/2026. Doanh số mẫu MPV này đạt 1.083 xe, tăng 32 xe so với tháng 6/2026. Bất chấp Xpander gặp phải áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ các đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe này vẫn tạo được sức hút nhờ kiểu dáng, trang bị và các chương trình ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối. Xpander tại Việt Nam có bản lắp ráp trong nước, bên cạnh phiên bản nhập khẩu từ Indonesia, giá bán từ 560 - 703 triệu đồng.

Toyota Vios trở lại trong TOP 10 bảng xếp hạng các dòng xe bán chạy nhất tháng 7

Sau khi tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 6/2026 thì tháng 7/2026 doanh số Toyota Innova Cross bất ngờ quay đầu sụt giảm. Doanh số mẫu MPV này đạt 1.406 xe bán ra, giảm 624 xe so với tháng trước đó, qua đó xếp thứ năm trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7/2026. Mẫu xe này hiện đang được phân phối 3 phiên bản, giá từ 730 - 960 triệu đồng.

Tháng thứ hai liên tiếp Honda City góp mặt trong cuộc đua doanh số ô tô động cơ đốt trong với 1.034 xe bán ra, tăng 122 xe so với tháng trước đó. Áp lực cạnh tranh cùng sự suy giảm sức hút của dòng sedan nói chung khiến Honda City không còn giữ được sức hấp dẫn như trước đây. Dù vậy, đây cũng là mẫu sedan duy nhất góp mặt 2 tháng liên tiếp trong TOP 10 mẫu xe động cơ xăng dầu bán chạy nhất tháng. Mẫu xe này hiện được phân phối 3 phiên bản, giá bán từ 499 - 569 triệu đồng.

Bản nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ tính năng tiếp tục giúp Ford Territory tìm lại sức hút với khách hàng. Trong bối cảnh sức mua trên thị trường liên tục biến động, doanh số Ford Territory trong tháng 7/2026 vẫn đạt 980 xe bán ra, tăng 196 xe so với tháng 7/2026. Mẫu Crossover 5 chỗ này đang được phân phối 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 762 - 896 triệu đồng.

Ford Ranger trở lại bảng đua sau khi loạt pháp lý về xe bán tải được tháo gỡ

Ford Ranger với doanh số đạt 973 xe, tăng 121 xe so với tháng 6/2026. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương với nhiều phiên bản khác nhau. Sức hút từ kiểu dáng, trang bị tính năng cùng khả năng vận hành mạnh mẽ… là những yếu tố giúp Ford Ranger giữ được vị thế ở phân khúc xe bán tải. Với việc mới được bổ sung các phiên bản mới, Ford Ranger tại Việt Nam hiện có khá nhiều lựa chọn. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 715 triệu đến 1,039 tỷ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,448 tỷ đồng.

Sau 2 tháng vắng bóng, Toyota Vios chính thức trở lại cuộc đua 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 7 với 968 xe bán ra, tăng 532 xe so với tháng trước đó. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 458 - 545 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross trong tháng 7/2026 đạt 899 xe, tăng 277 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Veloz Cross góp mặt trong top 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng. Toyota Veloz Cross hiện đang được phân phối hai phiên bản, giá bán từ 638 - 660 triệu đồng.