Hà Nội dự tính chi hơn 158 tỷ đồng hỗ trợ các hộ gia đình lắp điện mặt trời

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đề xuất, hộ gia đình tại Hà Nội có thể được hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng khi lắp điện mặt trời mái nhà kèm hệ thống lưu trữ điện (BESS).

Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho mỗi hộ lắp điện mặt trời

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội đề xuất hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện tại nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố từ nguồn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

Theo dự thảo, hộ chỉ lắp điện mặt trời mái nhà được hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi kWp công suất tấm quang điện, tối đa 3 triệu đồng một hộ. Hệ thống phải có tổng công suất từ 1 kWp trở lên.

Nếu lắp thêm hệ thống lưu trữ điện (BESS), hộ gia đình được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng cho mỗi kWh dung lượng lưu trữ, tối đa 3 triệu đồng. BESS phải có dung lượng ít nhất 2 kWh và được lắp đồng bộ với hệ thống điện mặt trời.

Như vậy, một hộ lắp điện mặt trời mái nhà kèm BESS có thể nhận tổng hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng.

Cơ quan soạn thảo cho biết, qua khảo sát thực tế 7 tháng đầu năm 2026 cho thấy, giá thành đầu tư cho 01kWp điện mặt trời cho các hộ gia đình (không có hệ thống lưu trữ điện) khoảng 12-16 triệu đồng; giá thành đầu tư cho 01kWp điện mặt trời cho các hộ gia đình (có hệ thống lưu trữ điện) khoảng 19-24 triệu đồng;

Mức hỗ trợ đề xuất tương đương khoảng 5% mức đầu tư cho hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ kết hợp hệ thống lưu trữ điện với công suất khoảng 5kWp phù hợp nhu cầu sử dụng của hộ gia đình hiện nay.

Với mức hỗ trợ đề xuất tối đa 6.000.000 đồng/hộ (khi lắp đặt đồng bộ cả điện mặt trời và pin lưu trữ), nguồn kinh phí 158,76 tỷ đồng phân bổ cho giai đoạn 2026-2030 dự kiến sẽ hỗ trợ được khoảng 26.460 hộ gia đình. Trong trường hợp các hộ chỉ lắp đặt điện mặt trời mái nhà (mức hỗ trợ tối đa 3.000.000 đồng/hộ), số lượng hộ được hỗ trợ có thể lên tới 52.920 hộ.

Để nhận hỗ trợ, hệ thống điện mặt trời mái nhà phải hoàn tất thủ tục thông báo hoặc đăng ký phát triển nguồn điện. Hộ cũng phải cam kết khai thác, sử dụng hệ thống đúng mục đích ít nhất 3 năm kể từ ngày nhận tiền. Đồng thời, các hộ phải chịu trách nhiệm về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, khả năng chịu lực của công trình và bảo vệ môi trường.

Nhà ở lắp đặt hệ thống phải là chỗ ở hợp pháp của hộ gia đình. Mỗi nhà ở riêng lẻ theo địa chỉ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ được nhận hỗ trợ một lần.

Trường hợp người đứng đơn không đồng thời là chủ sở hữu nhà hoặc căn nhà thuộc sở hữu chung của nhiều người, hộ gia đình phải có văn bản ủy quyền hoặc thống nhất cử người đại diện làm thủ tục.