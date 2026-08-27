Ống thép luồn dây điện EMT Vietconduit Đạt UL Listed UL 797

ANTD.VN -Sự kiện dòng ống thép luồn dây điện EMT Vietconduit đạt chứng nhận UL Listed – UL 797 của Hoa Kỳ đã khẳng định bước chuyển mình quan trọng của thương hiệu Việt trên bản đồ vật tư cơ điện quốc tế.

Tại các dự án quy mô lớn như nhà máy, trung tâm thương mại hay sân bay, chỉ một sự cố trầy xước vỏ cách điện khi kéo dây hoặc tác động ẩm mốc từ môi trường cũng đủ dẫn đến rò rỉ điện, chập cháy và gây thiệt hại nghiêm trọng. Trước yêu cầu khắt khe về an toàn điện và PCCC, việc lựa chọn giải pháp bảo vệ đường dây đạt chuẩn quốc tế ngay từ những khâu trình duyệt vật tư đã trở thành yếu tố quan trọng của mọi nhà thầu.

Sự kiện Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit) chính thức được tổ chức kiểm định quốc tế Underwriters Laboratories (Hoa Kỳ) cấp chứng nhận UL Listed – UL 797 (Số chứng nhận E555653) cho dòng ống thép luồn dây điện EMT và UL Listed - UL 1242 cho dòng sản phẩm ống thép luồn dây điện IMC (Số chứng nhận E555652) đã mang đến câu trả lời trọn vẹn cho bài toán này.

Giấy chứng nhận UL 797 (Số chứng nhận E555653) cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT Vietconduit

"Tấm vé thông hành" rút ngắn tiến độ phê duyệt dự án

Ở giai đoạn trình duyệt vật tư, rào cản lớn nhất của các nhà thầu là làm sao thuyết phục được đơn vị tư vấn giám sát quốc tế chấp thuận thương hiệu Việt so với sản phẩm nhập khẩu.

Ống thép luồn dây điện EMT của Vietconduit đã thuyết phục được chủ đầu tư và tư vấn giám sát là nhờ đáp ứng đồng thời tiêu chuẩn UL Listed - UL 797 (chứng nhận chất lượng, độ an toàn điện của sản phẩm), đạt chuẩn ANSI C 80.3, cùng quy chuẩn thiết kế - thi công NEC Article 358 (thuộc Bộ luật Điện Quốc gia Hoa Kỳ - NFPA 70). Việc hồ sơ kiểm định đầy đủ và chính xác là yếu tố then chốt giúp hồ sơ kỹ thuật dễ dàng vượt qua các vòng thẩm định khắt khe, rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị và giúp dự án nhanh chóng bước vào giai đoạn thi công.

Ống thép luồn dây điện EMT do Vietconduit sản xuất đạt chuẩn UL Listed - UL 797

Bảo vệ cáp điện từ những chi tiết nhỏ nhất

Đằng sau chứng nhận đạt chuẩn Mỹ là một quy trình sản xuất được kiểm soát đồng bộ khép kín. Vietconduit ứng dụng công nghệ hàn cảm ứng cao tần hiện đại, tạo nên mối hàn dọc thân ống chắc chắn và thẩm mỹ.

Đặc biệt, công đoạn xử lý bavia được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm triệt tiêu hoàn toàn các gờ sắc nhọn bên trong lòng ống. Chi tiết này mang tính quyết định đến độ an toàn: giữ cho lớp vỏ cách điện của dây cáp nguyên vẹn 100% khi kéo qua tuyến đường ống dài, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ rò điện ngầm. Sản phẩm được làm từ thép kết hợp với lớp mạ kẽm bên trong lẫn bên ngoài nên sản phẩm có khả năng chống ăn mòn bền bỉ trong suốt vòng đời công trình lên đến 50 năm.

Tối ưu thi công tới lợi thế nguồn cung tại sân nhà

Bên cạnh yếu tố an toàn, ống thép EMT Vietconduit còn ghi điểm trực tiếp tại hiện trường nhờ đặc tính ống trơn, thành mỏng nhẹ. Đội ngũ kỹ sư dễ dàng uốn ống, điều hướng ống linh hoạt theo kiến trúc thực tế mà không lo móp hay nứt vỡ, giúp tối ưu hóa chi phí nhân công và bảo đảm tiến độ cam kết. Ngoài sản phẩm ống thép EMT, doanh nghiệp còn sản xuất thêm ống thép luồn dây điện IMC đạt UL Listed – UL 1242 cũng do Tổ chức Underwriters Laboratories (Mỹ) cấp chứng nhận, ống ruột gà luồn dây điện, máng cáp dạng lưới đạt chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, việc tự chủ sản xuất ngay tại nhà máy ở TP.HCM giúp Vietconduit loại bỏ hoàn toàn rủi ro gián đoạn nguồn cung, hay biến động chi phí vận chuyển quốc tế. Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động kế hoạch giao hàng theo từng giai đoạn thi công, sẵn sàng ứng phó với các đợt phát sinh khối lượng tại công trường.

Lợi thế sản xuất trực tiếp trong nước giúp các nhà thầu tối ưu chi phí vận chuyển và chủ động nguồn cung, vừa tiết kiệm ngân sách vừa hoàn toàn an tâm về chất lượng chuẩn Mỹ. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực của Vietconduit: Mang đến giải pháp vật tư đạt tiêu chuẩn quốc tế với mức giá cạnh tranh ngay tại thị trường Việt Nam.

Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam

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