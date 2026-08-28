Chi tiết các chương trình nghệ thuật, triển lãm, tour du lịch mới… tại Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 2-9

ANTD.VN - Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn ra hàng loạt chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí… để phục vụ nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin đến báo chí

Sôi động các chương trình nghệ thuật, thể dục thể thao

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương thông tin, hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhân dịp Quốc khánh 2-9 năm nay được thành phố tổ chức sôi động tại khu vực trung tâm và các xã, phường, tại một số không gian công cộng lớn như Quảng trường khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công viên Thống Nhất, Vườn hoa Lạc Long Quân… Cụ thể:

Tại phường Hoàn Kiếm, ngày 01/9 và 02/9/2026, tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu”.

Tại xã Đan Phượng: ngày 31/8/2026, tổ chức chương trình nghệ thuật do Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long thực hiện.

Tại xã Minh Châu: ngày 31/8/2026, tổ chức chương trình nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội thực hiện.

Tại xã Phúc Sơn: ngày 02/9/2026, tổ chức chương trình nghệ thuật do Nhà hát Kịch Hà Nội thực hiện.

Tại xã Bát Tràng: ngày 31/8/2026, tổ chức chương trình nghệ thuật do Nhà hát Cải lương Hà Nội thực hiện.

Tại xã Đại Xuyên: ngày 31/8/2026, tổ chức chương trình nghệ thuật do Nhà hát Múa Rối Thăng Long thực hiện.

Tại xã Hòa Lạc: ngày 28/8/2026, tổ chức chương trình nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa và Thư viện thực hiện.

Tại Khu vực Quảng trường sân vận động Mỹ Đình phường Từ Liêm: 02/9/2026, tổ chức chương trình nghệ thuật do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thực hiện.

Tại Công viên Thống nhất phường Hai Bà Trưng: 02/9/2026, tổ chức chương trình nghệ thuật do Nhà hát Cải lương Hà Nội thực hiện

Tại Vườn hoa Lạc Long Quân phường Tây Hồ: 02/9/2026 tổ chức chương trình nghệ thuật do Nhà hát Múa rối Thăng Long thực hiện.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội (Chương trình bán vé)

Bên cạnh các chương trình phục vụ cộng đồng, hệ thống nhà hát của thành phố Hà Nội tiếp tục giới thiệu tới khán giả nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao theo hình thức bán vé như:

Ngày 26/8/2026: Chương trình “Nét duyên Chèo Hà thành” tại Rạp Đại Nam, số 89 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng do Nhà hát Chèo Hà Nội công diễn.

Ngày 29/8/2026: Chương trình “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” tại 31-33 Lương Văn Can, phường Hoàn Kiếm do Nhà hát Ca múa Nhạc Thăng Long công diễn.

Ngày 29/8/2026: Vở cải lương: “Người con gái Hà thành” tại Rạp Chuông Vàng, số 72 phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm do Nhà hát Cải lương Hà Nội công diễn.

Hoạt động trưng bày, triển lãm

Tổ chức triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) từ ngày 28/8/2026 đến ngày 06/9/2026 tại Nhà Triển lãm (số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tổ chức trưng bày sách, báo kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Thư viện Hà Nội (số 47 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam) từ ngày 18/8/2026 đến ngày 05/9/2026.

Không gian trưng bày sản phẩm sáng tạo từ các Làng nghề truyền thống (từ ngày 26/8/2026 đến ngày 15/9/2026 tại Trung tâm triển lãm 45 Tràng Tiền).

Không gian Nghệ thuật Thủ công đương đại (từ ngày 26/8/2026 đến ngày 15/9/2026 tại 61 Tràng Tiền).

Các hoạt động tại di tích

Các di tích mở cửa đón khách tham quan, du lịch và Nhân dân Thủ đô tất cả các ngày trong dịp Kỷ niệm. Thực hiện mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố trong ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Cụ thể:

- Ngày miễn phí vé: 01 ngày 02/9/2026

- Đối tượng áp dụng: Người Việt Nam

Đồng thời, tổ chức các hoạt động góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Cụ thể

- Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi vận động, hoạt náo tại khu vực Sân chính Hồ Văn.

- Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò: Tổ chức giao lưu giữa nhân chứng lịch sử với các cơ quan, đơn vị đến tham quan học tập tại Di tích; Biểu diễn hoạt cảnh ban ngày phục vụ khách tham quan; Tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép”…

- Bảo tàng Hà Nội: Triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm (đến ngày 29/8/2026); tọa đàm Lửa trên đường ray; Trưng bày ảnh Hà Nội trong tôi; Hoạt động giáo dục trải nghiệm: Nặn tò he Xuân La; Quạt Chàng Sơn phục vụ Nhân dân và khách tham quan.

Hoạt động tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam:

Tổ chức sự kiện “Vui Tết độc lập” từ ngày 29/8-02/9 (05 ngày) với sự tham gia của 02 địa phương (Cao Bằng, Sơn La); 05 dân tộc huy động (Thái, Tày, Nùng, Mông, Dao) và 16 nhóm đồng bào đang hoạt động thường xuyên tại Làng tái hiện không gian văn hóa chợ phiên vùng cao phía Bắc với chủ đề “Chợ phiên vùng cao - Cao nguyên mở hội”.

Tổ chức bắn pháo hoa

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh năm nay là chương trình bắn pháo hoa tối ngày 02/9/2026 tại 05 trận địa gồm: (1) Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, phường Hoàn Kiếm; (2) Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm; (3) Tại Đảo Dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng; (4) Đường đua F1, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, phường Từ Liêm; (5) Tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

Thời gian: Từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 15 ngày 02/9/2026 (thời lượng 15 phút).

Các hoạt động du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty Lữ hành Hanoi Tourist: triển khai các hành trình khám phá văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (trong đó có chương trình “Sắc màu đại ngàn giữa lòng Hà Nội”, hành trình “1 ngày 3 miền - chạm vào bản sắc các dân tộc ngay giữa lòng Thủ đô”); tour trải nghiệm Cột cờ Hà Nội - Hoàng thành Thăng Long.

Các doanh nghiệp tiếp tục đưa vào khai thác nhiều sản phẩm đặc sắc như: tour “Ngọc Sơn linh tụ”; hành trình “Dấu ấn lịch sử Hà Nội” kết nối Quảng trường Ba Đình - Chùa Một Cột - Cột cờ Hà Nội - Hoàng thành Thăng Long - Cửa Bắc; tour khám phá Phố cổ Hà Nội; tour trải nghiệm lịch sử và cà phê Khu phố Pháp; các tour khám phá văn hóa Mường, Dao và du lịch cộng đồng tại Ba Vì; hành trình kết nối Làng hương Quảng Phú Cầu - Làng nón Chuông - Văn Miếu - Quốc Tử Giám...

Các sản phẩm tour Hoàng hôn sông Hồng và chương trình du thuyền khám phá Làng gốm cổ Bát Tràng; Sản phẩm The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch 5 Cửa Ô...

Cũng trong dịp này, Thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho nhân dân và du khách đến thăm, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.