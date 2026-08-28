Thống nhất mở rộng, nâng cấp tuyến quốc lộ 1 Hà Nội- Bắc Giang thành cao tốc 8 làn xe

ANTD.VN -Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn về đề xuất dự án mở rộng, nâng cấp tuyến QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức PPP.

Theo đánh giá, tuyến QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang là một phần của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, kết nối đường bộ liên vận quốc tế (Trung Quốc) và kết nối các tỉnh Đông Bắc với Thủ đô Hà Nội. Việc sớm thực hiện đầu tư, nâng cấp tuyến đường bảo đảm quy mô quy hoạch là hết sức cần thiết.

Trên cơ sở báo cáo của nhà đầu tư và các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Bộ Xây dựng thống nhất phạm vi điểm đầu dự án tại nút giao QL31.

Phạm vi điểm cuối tiếp tục nghiên cứu 2 phương án: tại vị trí tiếp giáp nút giao CT.07 và đầu cầu Phù Đổng; bổ sung thêm phương án điểm cuối tại nút giao phía Bắc cầu Phù Đổng theo ý kiến của Sở Xây dựng TP Hà Nội, trong đó tập trung phương án tiết kiệm chi phí, hạn chế sử dụng kinh phí hỗ trợ của nhà nước, sớm triển khai thực hiện.

Thống nhất cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 Hà Nội-Bắc Giang lên cao tốc quy mô 8 làn xe

Thống nhất quy mô mặt cắt ngang tuyến chính cao tốc 8 làn xe theo quy hoạch, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu bổ sung phương án đầu tư tuyến chính cao tốc kết hợp với đầu tư hệ thống đường song hành (đường gom hai bên).

Trong đó, phân tích, so sánh 2 phương án: đưa hạng mục đường song hành vào dự án, địa phương bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường song hành hoặc tách thành dự án độc lập do địa phương tổ chức thực hiện, đầu tư đồng thời với tuyến chính cao tốc.

Lý do cần nghiên cứu đầu tư hệ thống đường song hành bởi tuyến cao tốc đi qua khu vực đã hình thành các khu công nghiệp, đô thị. Việc đầu tư nhằm phát huy hiệu quả, tránh phải giải phóng mặt bằng nhiều lần.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng thống nhất phương án hướng tuyến bám theo tuyến hiện hữu để đầu tư nâng cấp, mở rộng; Đồng thời yêu cầu rà soát giải pháp xử lý hầm chui dân sinh dọc tuyến, đặc biệt các vị trí đã xảy ra ngập lụt để bảo đảm khai thác lâu dài; tiếp tục rà soát, phân tích phương án xử lý các cầu vượt ngang bảo đảm hiệu quả đầu tư, khai thác đồng bộ với quy hoạch của địa phương dọc tuyến; Xây dựng hệ thống ITS, thu phí, biển báo và quản lý giao thông theo hướng hiện đại nhưng thiết thực, dễ vận hành và bảo trì.

Về chi phí đầu tư phải được tính toán chặt chẽ, tính đúng, tính đủ, lưu ý rà soát kỹ chi phí GPMB, điều kiện thi công đối với công trình đang khai thác, nguồn cung vật liệu, công tác giải phóng mặt bằng...

Nhà đầu tư được đề nghị chủ động làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Xây dựng Bắc Ninh để nghiên cứu, điều tra, thu thập thông tin quy hoạch về mạng lưới giao thông, các dự án hạ tầng đô thị, công nghiệp... dọc theo phạm vi dự án; có đánh giá tổng thể về sự ảnh hưởng của dự án đối với hiện trạng khu vực.

"Đối với đoạn tuyến trên địa phận TP Hà Nội (là đô thị đặc biệt), Sở Xây dựng thành phố nghiên cứu, tham mưu báo cáo UBND TP Hà Nội có phương án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương để bảo đảm tính đồng bộ với quy hoạch", thông báo nêu.