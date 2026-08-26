Công an Hà Nội xử lý hơn 1.700 vi phạm bằng thiết bị bay UAV

ANTD.VN - Gần 1.850 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại Hà Nội được phát hiện và xử lý sau hai giai đoạn CATP thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV).

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Hơn 1.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các trục đường huyết mạch đã được bàn giao để lập hồ sơ xử lý phạt nguội. Đây là kết quả thu được sau gần ba tháng Công an TP Hà Nội đưa phương tiện bay không người lái vào giám sát thực địa.

Sáng 26/8/2026, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì hội nghị kiểm đếm tiến độ triển khai thử nghiệm giải pháp công nghệ này. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP; ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô và chỉ huy các phòng chức năng.

Báo cáo tiến độ tại hội nghị, Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP cho biết quá trình thí điểm chia làm hai giai đoạn từ đầu tháng 6/2026.

Giai đoạn một kéo dài từ ngày 1/6 đến 18/6/2026, tập trung theo dõi trật tự đô thị quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và hồ Tây. Thiết bị bay đã hỗ trợ các tổ công tác xử lý trực tiếp 12 vụ việc, đồng thời chuyển dữ liệu 71 trường hợp vi phạm cho các đơn vị xác minh, lập hồ sơ phạt nguội.

Giai đoạn hai bắt đầu từ ngày 22/6/2026 đến nay, phạm vi giám sát mở rộng sang các tuyến giao thông trọng điểm gồm Vành đai 1 và Vành đai 3. Dữ liệu hình ảnh từ trên cao giúp lực lượng chức năng lập biên bản tại chỗ 103 trường hợp, đồng thời trích xuất 1.657 trường hợp vi phạm bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ phân loại xử lý.

Đánh giá thực tế cho thấy thiết bị bay khắc phục được hạn chế tầm nhìn tại các điểm mù của hệ thống camera cố định. Góc quan sát rộng từ trên cao giúp lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát trật tự nhận diện sớm điểm nghẽn, kịp thời điều tiết phân luồng và thu thập chứng cứ vi phạm rõ ràng.

Tại hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phân tích các yếu tố kỹ thuật, hành lang pháp lý và phương án vận hành tối ưu nhằm đáp ứng yêu cầu công tác lâu dài.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá việc ứng dụng thiết bị bay là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả giám sát an ninh trật tự tại địa bàn đặc thù như Thủ đô. Giám đốc CATP Hà Nội giao các phòng chức năng phối hợp chặt chẽ với Cục nghiệp vụ Bộ Công an để hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật của hệ thống.

Về phương án quản lý vùng trời, người đứng đầu Công an Hà Nội chỉ đạo thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Thủ đô trong từng khung giờ bay.

Giám đốc CATP nhấn mạnh yêu cầu cao nhất là bảo đảm an toàn cho người dân phía dưới khu vực vận hành thiết bị, mọi quy trình kiểm soát phải được chuẩn hóa trước khi bước vào giai đoạn triển khai chính thức...