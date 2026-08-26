Cấm tàu thuyền lưu thông, neo đậu trên sông Hồng qua Ba Vì để phục vụ diễn tập

ANTD.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa phục vụ diễn tập của TP Hà Nội trên địa bàn các xã Quảng Oai, Vật Lại và Minh Châu, trên lý trình từ Km239 đến Km245 tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Hồng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập TP Hà Nội về việc công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa phục diễn tập của TP Hà Nội trên địa bàn các xã Quảng Oai, Vật Lại và Minh Châu, Sở Xây dựng Hà Nội công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn các xã nói trên.

Cụ thể, cấm tất cả các phương tiện đường thuỷ nội địa lưu thông, neo đậu trên tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia sông Hồng, lý trình từ Km239 đến Km245 (trừ phương tiện phục vụ diễn tập).

Phạm vi hạn chế giao thông khu vực lý trình từ Km239 đến Km245 tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia sông Hồng.

Hà Nội cấm tàu thuyền lưu thông, neo đậu trên sông Hồng qua khu vực Ba Vì để phục vụ diễn tập

Thời gian hạn chế giao thông từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 00 ngày 27/8/2026.

Sở Xây dựng giao Phòng Giao thông phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, UBND các xã có liên quan Phòng CSGT - CATP để kịp thời điều chỉnh phương án hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa và các bất cập khác (nếu có).

Cùng với đó, Sở Xây dựng cũng đề nghị Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và UBND các xã, phường (Việt Trì, Thanh Miếu, Vĩnh Thanh, Vĩnh Phú, Liên Châu thuộc tỉnh Phú Thọ) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn phương tiện trong thời gian hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa trên tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia sông Hồng (lý trình từ Km239 đến Km245).

Yêu cầu các cảng, bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia sông Hồng (lý trình từ Km239 đến Km245) tạm dừng hoạt động và không neo đậu phương tiện trong thời gian hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa.

Đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô, CATP bố trí các trạm điều tiết để hướng dẫn phân luồng từ xa, điều tiết giao thông trên tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia sông Hồng (lý trình từ Km239 đến Km245) trong thời gian hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa phục vụ diễn tập của TP.

Đề nghị UBND và Công an các xã, phường (Sơn Tây, Cổ Đô, Phúc Lộc, Quảng Oai, Vật Lại và Minh Châu) yêu cầu các cảng, bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia sông Hồng (lý trình từ Km239 đến Km245) tạm dừng hoạt động và không neo đậu phương tiện trong thời gian hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa.