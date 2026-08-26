Nhiều cầu, đường ở phía Tây Hà Nội ngập sâu, cấm phương tiện qua lại

ANTD.VN - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, một số tuyến đường tỉnh, cầu trên địa bàn một số xã khu vực phía Tây như Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát... vẫn bị ngập sâu, cấm các phương tiện lưu thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, căn cứ vào tình hình úng ngập tại một số điểm ngập cục bộ trên một số tuyến đường trên địa bàn, Sở Xây dựng thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng.

Cụ thể, trên địa bàn xã Kiều Phú, Quốc Oai và Phú Cát: Hiện tại tuyến đường 421B (81B cũ) tại Km11+460 ngập sâu 90cm, tuyến nhánh N1 tại Km11+400 ngập 20cm.

Các vị trí ngập không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đường 421B (81 cũ).

Cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua vị trí ngập, phân luồng tổ chức giao thông như sau:

Tại Km6+700 ĐT.421B (xã Quốc Oai): Di chuyển qua Thạch Thán (DH.01) → Cầu Văn Quang → Nghĩa Hương → Đến ngã ba rẽ trái đi Hà Nội và rẽ phải đi Xuân Mai, các phương tiện di chuyển từ Xuân Mai → Quốc Oai → Đại lộ Thăng Long.

Tại Km16+00 ĐT.421B (huyện Quốc Oai): Di chuyển theo hướng Xuân Mai đi theo QL.6 → đường mòn Hồ Chí Minh → đường Đại lộ Thăng Long → Quốc Oai. Còn trên địa bàn xã An Khánh: Hiện tại Cầu 72II tại Km8+400 đang ngập sâu khoảng 50cm, không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông. Cấm phương tiện lưu thông qua vị trí ngập, phân luồng tổ chức giao thông như sau:

Tỉnh lộ 421B có đoạn ngập sâu gần 1m, cấm các phương tiện lưu thông

Cầu 72II đường 423 (72 cũ): Các phương tiện đi từ Quốc Oai sang Hoài Đức, Hà Đông → tại Km9+200 đường 423 rẽ trái đi Chúc Sơn hoặc rẽ phải đi Đại lộ Thăng Long về Hà Đông;

Các phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức qua cầu 72II đi Quốc Oai đến km 8+100 đường 423 (Bưu điện Vân Côn) rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long đi Quốc Oai.

Trên địa bàn xã Dương Hòa (đường 422 - cầu Yên Sở): Hiện tại tuyến đường 422 (79 cũ) khu vực cầu Yên Sở tại Km14+260 đang ngập sâu 40cm.

Cầu Yên Sở trên đường 422 từ xã Quốc Oai sang xã Sơn Đồng không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện. Cấm các phương tiện lưu thông qua cầu, phân luồng tổ chức giao thông như sau:

Hướng đi thứ 1: Đường Lý Phục Man đoạn giao với đường 422 (Km12+ 800) đi về thị trấn Phùng → đến km25 đường QL32 → rẽ trái đi theo đường huyện đến Km2+ 000 đường 421 (đường đê) và ngược lại.

Lãnh đạo xã Kiều Phú kiểm tra tuyến đê Minh Khai bị tràn

Hướng đi thứ 2: Đường Lý Phục Man ra Đại lộ Thăng Long tại Km11+ 600 → đến Km15+ 700 rẽ phải vào đường 421 và ngược lại.

Thời gian thực hiện từ nay đến khi hết ngập.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã Quốc Oai, Kiều Phú, Phú Cát, An Khánh và Dương Hòa bố trí các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.

Tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn trong khu vực nắm bắt được phương án điều chỉnh phân luồng giao thông.

Thường xuyên cập nhật, thông tin tình hình ngập úng tại các khu vực trên địa bàn để Sở Xây dựng kịp thời điều chỉnh các phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế.