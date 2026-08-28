Hanoi Smart Police – Chuyển đổi số phục vụ nhân dân hiệu quả nhất

Toàn cảnh hội nghị tập huấn tại điểm cầu CATP Hà Nội

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ làm công tác công nghệ thông tin của các phòng chức năng và Công an cấp xã, cùng cán bộ chuyên gia thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh, ứng dụng Hanoi Smart Police được CATP Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Việc đưa Hanoi Smart Police vào vận hành là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và hiện đại hóa công tác chỉ huy, điều hành của CATP. Ứng dụng mở ra “cửa ngõ số” để người dân tương tác trực tiếp với lực lượng Công an thông qua các tiện ích như: gửi phản ánh hiện trường, tin báo liên quan đến an ninh, trật tự; đặt lịch hẹn làm việc; kích hoạt tín hiệu khẩn cấp SOS...

Đáng chú ý, bên cạnh các tiện ích phục vụ người dân, Hanoi Smart Police còn thiết lập phân hệ nghiệp vụ nội bộ, giúp lực lượng Công an tiếp nhận, phân loại và xử lý thông tin đồng bộ, tức thời, chính xác, góp phần giải quyết vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Ứng dụng AI phân luồng, xử lý thông tin ngay từ cơ sở

Phát biểu, giới thiệu về quá trình nghiên cứu ứng dụng, Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu cho biết, điểm khác biệt lớn của Hanoi Smart Police là chuyển đổi phương thức phân luồng thông tin. Thay vì tiếp nhận, phân loại thủ công, hệ thống AI sẽ tự động phân tích nội dung, xác định vị trí và chuyển thông tin vụ việc đến Công an cấp xã theo lĩnh vực, địa bàn để kịp thời giải quyết.

Thượng tá Dương Minh Tuyến – Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội nhấn mạnh những điểm nổi bật của ứng dụng

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố tiếp tục thực hiện vai trò giám sát toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử lý, cập nhật kết quả của các đơn vị trên hệ thống. Quá trình vận hành vẫn sử dụng giao diện và tài khoản iHanoi của các đơn vị, Công an cấp xã.

Hiện ứng dụng đã hoàn thành 7 tính năng cốt lõi phục vụ nhân dân, trong đó có 3 tính năng yêu cầu lực lượng Công an trực tiếp phối hợp giải quyết: phản ánh hiện trường; tín hiệu khẩn cấp SOS; đặt lịch hẹn, làm việc với cơ quan Công an.

Quy trình xử lý trên ứng dụng

Đối với phản ánh hiện trường, người dân có thể gửi nội dung, vị trí, hình ảnh, video liên quan đến an ninh, trật tự; hệ thống tự động phân luồng đến Công an cấp xã để tiếp nhận, xử lý và cập nhật kết quả. Với tín hiệu SOS, khi nhận được thông tin, hình ảnh và định vị khẩn cấp, lực lượng Công an phải áp dụng ngay quy trình xử lý tình huống khẩn cấp về an ninh, trật tự, cháy, nổ theo quy định, tương tự việc tiếp nhận tin qua Tổng đài 113, 114.

Đối với chức năng đặt lịch hẹn, các đơn vị phải chủ động xây dựng quy trình tiếp dân khoa học, linh hoạt, bảo đảm hài hòa giữa công dân đã đặt lịch qua ứng dụng và người đến làm việc trực tiếp, không để xảy ra chồng chéo, chờ đợi, gây bức xúc.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội giới thiệu ứng dụng Hanoi Smart Police

Tiếp đó, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội giới thiệu về các tính năng tích hợp và quy trình xử lý phản ánh của người dân; đặt lịch tiếp công dân, theo dõi camera trực tuyến, đánh giá mức độ hài lòng và thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến.

Sẵn sàng vận hành thử nghiệm từ ngày 2/9

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đánh giá cao công tác chuẩn bị và việc xây dựng các nội dung tập huấn đảm bảo khoa học, thống nhất; đồng thời yêu cầu Công an cấp xã tổ chức phổ biến, tập huấn cho 100% cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP Hà Nội kết luận hội nghị tập huấn

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, để Hanoi Smart Police vận hành thông suốt từ ngày 2/9/2026, các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ chức lực lượng theo phân quyền, phân cấp; đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân biết, sử dụng và tương tác với lực lượng Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng yêu cầu các phòng chức năng CATP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện phần mềm, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Thủ đô hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ; tạo chuyển biến thực chất trong công cuộc chuyển đổi số và xây dựng Thủ đô số trong tình hình mới.