Tuần tra xuyên đêm bảo đảm an toàn giao thông mùa mưa bão

ANTD.VN - Mực nước sông Hồng đang dâng cao do ảnh hưởng của thời tiết. Không quản ngại nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội vẫn tuần tra xuyên đêm, “vượt nắng thắng mưa” để bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện đường thuỷ trên các tuyến sông Hồng, sông Đuống…

Quản lý hơn 100 km tuyến đường thủy

Trên hơn 100 km tuyến sông do Đội Cảnh sát đường thủy số 1 quản lý, mỗi ca trực xuyên đêm, trong ngày luôn đặt mục tiêu bảo đảm tính mạng, an toàn cho người dân trên hết. Không chỉ vậy, việc phát hiện, ngăn chặn khai thác cát trái phép, kiểm soát chặt chẽ các mỏ được cấp phép, bảo đảm không xảy ra tình trạng khai thác vượt ranh giới, góp phần giữ gìn tài nguyên bảo vệ môi trường cũng được đặc biệt quan tâm.

Cán bộ chiến sĩ tuần tra trên sông

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 chuẩn bị đầy đủ quân tư trang, thiết bị định vị, phương tiện tuần tra và các công cụ hỗ trợ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Ngoài công tác kiểm tra, xử lý, Cảnh sát đường thủy còn thường xuyên phối hợp với công an cấp xã, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, yêu cầu các đơn vị khai thác ký cam kết không khai thác vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép.

Ghi nhận, ngay từ chiều tối ngày 5-7, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 đã chuẩn bị đầy đủ quân tư trang, thiết bị định vị, phương tiện tuần tra và các công cụ hỗ trợ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Khi màn đêm buông xuống, tổ công tác phối hợp với Công an xã Phúc Lộc triển khai kiểm tra các khu vực giáp ranh - nơi tập trung nhiều mỏ cát đang được cấp phép khai thác.

Điểm kiểm tra được xác định là mỏ khai thác cát của Công ty Hòa Phát Thủ Đô nằm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tiếp giáp với thành phố Hà Nội. Không chỉ kiểm tra giấy phép hoạt động, lực lượng chức năng còn yêu cầu doanh nghiệp xác định rõ phạm vi được khai thác, đối chiếu hồ sơ, bản đồ và các thông số kỹ thuật để bảo đảm tuyệt đối không khai thác lấn sang địa bàn Hà Nội.

Cảnh sát kiểm tra mỏ khai thác cát của Công ty Hòa Phát Thủ Đô

Qua kiểm tra, đại diện doanh nghiệp cung cấp ngoài sơ đồ mỏ được cơ quan chức năng phê duyệt, còn cho biết đã sử dụng hệ thống hiển thị điện tử giúp xác định chính xác phạm vi khai thác. Cũng đồng thời, doanh nghiệp thường xuyên được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về khai thác khoáng sản.

Thống kê đến nay trên địa bàn thượng nguồn sông Hồng từ khu vực cầu Nhật Tân đến địa bàn giáp ranh tỉnh Phú Thọ chưa phát hiện mỏ khai thác nào lấn sang địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả này có được không chỉ nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng mà còn từ việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp khai thác.

Tiếp tục di chuyển trong đêm bằng ca nô đến vị trí các tàu đang neo đậu trên sông. Giữa màn đêm, từng tọa độ được xác định bằng thiết bị định vị. Trên màn hình điện tử, ranh giới của từng mỏ khai thác hiện rõ theo từng điểm tọa độ. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể được phát hiện.

Ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý.

Trung tá Trịnh Văn Trường, cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 cho biết, một trong những giải pháp được đơn vị triển khai hiệu quả là ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý. Thiết bị định vị GPS giúp xác định chính xác từng góc, từng cạnh và toàn bộ phạm vi khai thác của các mỏ cát. Song song với đó, các doanh nghiệp được yêu cầu thả phao tiêu, cắm biển báo ranh giới để thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát.

Dù phải thức trắng nhiều đêm, đối mặt với mưa bão, dòng chảy mạnh hay những khó khăn, hiểm nguy trên sông nước, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 luôn xác định tinh thần không quản ngại gian khổ, duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 giờ

Đội Cảnh sát đường thủy số 1, đang quản lý hơn 100 km tuyến đường thủy, gồm 32 km sông Đà và hơn 70 km sông Hồng. Đây đều là những tuyến sông có hoạt động vận tải diễn ra sôi động, trong đó nhiều khu vực nằm trên địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận.

Vào mùa mưa bão, địa bàn rộng, lực lượng mỏng, hoạt động khai thác chủ yếu diễn ra trên sông, thậm chí vào ban đêm, khiến công tác quản lý gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với hành vi khai thác cát trái phép và khai thác sai phép; đồng thời duy trì tuần tra khép kín, nhất là tại các khu vực giáp ranh.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, công tác đấu tranh, phòng ngừa khai thác cát trái phép luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Dù phải thức trắng nhiều đêm, đối mặt với mưa bão, dòng chảy mạnh hay những khó khăn, hiểm nguy trên sông nước, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 luôn xác định tinh thần không quản ngại gian khổ, duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 giờ, bám sát từng tuyến sông, từng khu vực giáp ranh, chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ để quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản. Mục tiêu cao nhất không để hình thành các điểm nóng, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên của đất nước và an toàn của người dân.

Cảnh sát đường thủy tuần tra xuyên đêm

Mục tiêu cao nhất không để hình thành các điểm nóng, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên của đất nước và an toàn của người dân.

Thiết bị định vị GPS giúp xác định chính xác từng góc, từng cạnh và toàn bộ phạm vi khai thác của các mỏ cát

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026 (từ 14/12/2025 đến 13/6/2026), qua quá trình tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm; đã kiểm tra lập biên bản và xử lý 428 trường hợp tương đương 499 lỗi vi phạm, phạt thành tiền Một tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, chín trăm nghìn đồng); tuyên truyền đến trên 1.800 lượt phương tiện tham gia giao thông trên tuyến; với các lỗi vi phạm chủ yếu: Chở hàng quá tải: 188 trường hợp; Vi phạm về đăng ký, đăng kiểm: 45 trường hợp…và nhiều lỗi khác.