Hình ảnh ấn tượng của Công an Thủ đô tại buổi tổng duyệt diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố năm 2026

ANTD.VN - Sáng nay (9-7), tại Tổ hợp Lotte Mall West Lake Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng liên quan đã tổ chức buổi tổng duyệt quy mô lớn. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cuối cùng nhằm rà soát, hoàn thiện trạng thái tác chiến phục vụ cho buổi diễn tập chính thức phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) phối hợp nhiều lực lượng cấp thành phố năm 2026, dự kiến diễn ra vào sáng ngày 11-7 tới.