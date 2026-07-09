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Hình ảnh ấn tượng của Công an Thủ đô tại buổi tổng duyệt diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố năm 2026

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Phú Khánh

ANTD.VN - Sáng nay (9-7), tại Tổ hợp Lotte Mall West Lake Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng liên quan đã tổ chức buổi tổng duyệt quy mô lớn. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cuối cùng nhằm rà soát, hoàn thiện trạng thái tác chiến phục vụ cho buổi diễn tập chính thức phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) phối hợp nhiều lực lượng cấp thành phố năm 2026, dự kiến diễn ra vào sáng ngày 11-7 tới.

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Chiến sĩ CSCĐ đeo mặt nạ bình khí, khẩn trương dìu và cõng nạn nhân ngạt khói giả định thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Tình huống giả định là sự cố chập điện tại phòng kỹ thuật thuộc tầng hầm B2 khu vực Trung tâm thương mại gây cháy lớn, nổ cục bộ và tỏa ra lượng khói khí độc khổng lồ, đe dọa trực tiếp tính mạng của khoảng 1.000 người ...
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Ngay khi hệ thống cảnh báo tự động kích hoạt, lực lượng PCCC cơ sở gồm đội ngũ nhân viên, bảo vệ của tòa nhà đã lập tức triển khai phương án ứng phó khẩn cấp. Các tổ chuyên trách nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy xách tay tiếp cận bốc lửa, ngăn chặn cháy lan tại chỗ.
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Nhóm chiến sĩ CNCH điều phối hệ thống dây thừng bảo hiểm an toàn, chuẩn bị thực hiện bài tập giải cứu người trên tầng cao tại mặt tiền tòa nhà.
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Hai chiến sĩ CNCH thực hiện kỹ thuật đu dây tụt, tiếp cận và đưa người gặp nạn xuống đất từ facade tường kính của tổ hợp.
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Chiến sĩ mang bình dưỡng khí chuyên dụng sử dụng bộ điều khiển từ xa để vận hành rô-bốt chữa cháy thông minh tiến vào ram dốc tầng hầm.
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Giỏ nâng của xe thang cứu hộ tầm cao di chuyển áp sát ban công phía trên, chuẩn bị giải cứu các nhân viên đang bị cô lập.
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Tập trung, nhóm chiến sĩ CNCH siết chặt hệ thống dây tời để làm cầu dây cứu người mắc kẹt trên tầng cao
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Nhiều phương án cứu hộ được triển khai cùng lúc để cứu người mắc kẹt nhanh nhất
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Nhiều người mắc kẹt trên tầng cao được đưa xuống mặt đất bằng cầu dây...
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Công tác cứu hộ được triển khai đồng bộ, nhanh chóng
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Xe thang được huy động. Phương án chữa cháy được hiệp đồng giữa nhiều lực lượng
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Các mũi cứu hộ tiếp cận người mắc kẹt trên tầng cao khẩn trương nhất
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Người mắc kẹt nhanh chóng được đưa khỏi đám cháy
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Một điểm nhấn quan trọng trong buổi tổng duyệt sáng nay là sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các chuyên gia đến từ Cục Phòng cháy Chữa cháy Tokyo (Nhật Bản). Ngay tại thực địa, Ban chỉ huy diễn tập cùng các chuyên gia quốc tế đã trực tiếp đối chiếu, rà soát từng mũi tấn công dựa trên sơ đồ mặt bằng kiến trúc chi tiết của Lotte Mall West Lake Hà Nội.
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Robot chữa cháy cỡ nhỏ được huy động cùng lực lượng chữa cháy ở mặt tiền trung tâm thương mại
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Robot chữa cháy cỡ lớn được điều khiển xuống khu vực tầng hầm để chữa cháy
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Hình ảnh ấn tượng tại buổi tổng duyệt sáng nay
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Từng phần việc nhỏ được rà soát kỹ lượng, sẵn sàng cho buổi diễn tập chính thức vào sáng ngày 11-7 tới đay

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