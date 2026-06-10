Điện ảnh Việt tìm kiếm kịch bản hay để đưa vào sản xuất

ANTD.VN - Cục Điện ảnh vừa phát động cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026” nhằm tìm kiếm những kịch bản có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và khả năng đưa vào sản xuất, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ tác giả viết kịch bản điện ảnh trong giai đoạn mới.

Cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển văn hóa theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam. Thông qua hoạt động này, ngành điện ảnh kỳ vọng góp phần xây dựng nền công nghiệp văn hóa hiện đại, tăng cường hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa dân tộc.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là sân chơi dành cho các biên kịch chuyên nghiệp mà còn mở ra cơ hội cho các tác giả trẻ, những gương mặt mới tham gia sáng tác điện ảnh. Các nhà văn, biên kịch, đạo diễn cùng sinh viên các trường nghệ thuật, điện ảnh được khuyến khích tham gia nhằm tạo nên môi trường sáng tạo đa dạng và sôi động cho lĩnh vực kịch bản.

Một trong những mục tiêu quan trọng của cuộc thi là tìm kiếm các kịch bản có giá trị tư tưởng, nội dung và nghệ thuật, mang tính giáo dục, góp phần định hướng thẩm mỹ, bồi đắp nhân cách, đạo đức và lối sống tích cực cho công chúng. Các tác phẩm đồng thời cần truyền tải thông điệp nhân văn, đáp ứng yêu cầu sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, hướng tới các sự kiện trọng đại của đất nước trong những năm tới. Đáng chú ý, Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tạo nguồn kịch bản chất lượng cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cùng nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng khác.

Cảnh trong phim "Đào, phở và piano" - một trong những tác phẩm điện ảnh do Nhà nước đặt hàng sản xuất.

Cuộc thi gồm hai hạng mục là kịch bản phim truyện điện ảnh và kịch bản phim hoạt hình điện ảnh. Mỗi tác phẩm dự thi phải có thời lượng dự kiến từ 90 đến 120 phút. Nội dung kịch bản cần phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định hiện hành của Luật Điện ảnh.

Bên cạnh yêu cầu về tính khả thi trong sản xuất, các tác phẩm cần phản ánh chân thực đời sống xã hội, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam; lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời thể hiện tinh thần sáng tạo và khả năng tiếp cận xu hướng hội nhập quốc tế. Kịch bản tham dự phải là sáng tác mới, chưa từng được thẩm định tại Cục Điện ảnh, chưa đoạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào và chưa được chuyển thể thành phim.

Về nội dung, Ban tổ chức khuyến khích các tác giả khai thác những câu chuyện gắn với lịch sử dân tộc, cách mạng, lãnh tụ, danh nhân văn hóa và các anh hùng dân tộc Việt Nam. Những thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và quá trình hội nhập quốc tế của đất nước cũng là nguồn cảm hứng được ưu tiên. Bên cạnh đó, các đề tài phản ánh đời sống văn hóa - xã hội đương đại, hướng tới thanh thiếu niên, đồng bào vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo và cộng đồng các dân tộc thiểu số cũng được khuyến khích nhằm góp phần phản ánh bức tranh đa dạng của đời sống xã hội Việt Nam.

Mỗi tác phẩm dự thi phải có thời lượng dự kiến từ 90 đến 120 phút

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong nước hoặc ở nước ngoài có khả năng sáng tác kịch bản điện ảnh. Mỗi tác giả được gửi tối đa hai tác phẩm cho mỗi thể loại.

Theo kế hoạch, thời gian nhận bài kéo dài đến hết ngày 15-9-2026. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra từ ngày 20-9 đến 20-11-2026, vòng chung khảo từ ngày 25-11 đến 10-12-2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12-2026.

Cơ cấu giải thưởng được áp dụng tương đương cho cả hai hạng mục phim truyện và phim hoạt hình. Mỗi thể loại gồm một giải Nhất trị giá 80 triệu đồng, hai giải Nhì trị giá 50 triệu đồng/giải và ba giải Ba trị giá 30 triệu đồng/giải. Đối với các kịch bản đoạt giải đáp ứng tiêu chí đặt hàng sản xuất phim bằng ngân sách nhà nước, Cục Điện ảnh sẽ được quyền tiếp cận đầu tiên để xem xét đưa vào quy trình đăng ký kế hoạch sản xuất trong thời gian tới.