ANTD.VN -Chiều ngày 9/6, Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ 2 năm 2025 đã diễn ra tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Sau gần 7 tháng phát động từ 6/6/2025-5/1/2026, Ban tổ chức đã tiếp nhận 948 tác phẩm hợp lệ thuộc 3 loại hình: báo in và báo điện tử (669 tác phẩm), phát thanh và truyền hình (135 tác phẩm) và ảnh báo chí (144 tác phẩm).

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí Phật giáo năm 2025 phát biểu tại Lễ trao giải

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí Phật giáo năm 2025 cho biết, Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo và các cộng tác viên, nhà văn, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về Đề tài Phật giáo trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều bài viết, đề tài...cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, công phu; phản ánh sinh động đời sống Phật giáo cũng như những vấn đề xã hội dưới góc nhìn nhân văn và giàu tinh thần phụng sự.

Cũng theo Hòa thượng Thích Gia Quang, nếu mùa giải đầu tiên tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ về mặt phong trào, thì mùa giải năm nay cho thấy một bước chuyển rõ nét về chiều sâu chuyên môn và giá trị học thuật.

Nhiều tác phẩm không chỉ làm tốt nhiệm vụ thông tin, mà còn góp phần định hướng nhận thức, khơi dậy các giá trị đạo đức tôn giáo, đạo đức nhân văn và tinh thần trách nhiệm xã hội trong bối cảnh truyền thông hiện đại đầy biến động.

Ban tổ chức cũng trao tặng 3 giải thưởng là chuyến hành hương tới các Thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ (dự kiến vào tháng 10/2026) cùng các giải tập thể cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng (ảnh: Công dân Khuyến học)

Qua các vòng chấm chọn, Ban tổ chức đã vinh danh, trao giải cho 35 tác phẩm xuất sắc của 104 tác giả và nhóm tác giả thuộc 28 cơ quan báo chí trên cả nước. Trong đó có 1 Giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 11 giải Khuyến khích ở loại hình báo in và báo điện tử. 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 6 giải Khuyến khích ở loại hình phát thanh và truyền hình; 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích ở loại hình Ảnh báo chí.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao tặng 3 giải thưởng là chuyến hành hương tới các Thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ (dự kiến vào tháng 10/2026) cùng các giải tập thể cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng, giải cá nhân có nhiều tác phẩm lọt vào Chung khảo và cá nhân tích cực gửi nhiều bài dự thi nhất.