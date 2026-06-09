Lý do Tuấn Hưng bất ngờ hoãn liveshow "Góc Ban công - Vệt nắng"

ANTD.VN - Chỉ còn ít ngày trước thời điểm dự kiến diễn ra, ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ thông báo tạm hoãn đêm nhạc "Góc Ban công - Vệt nắng" dự kiến diễn ra vào tối 13-6-2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Trong thông báo gửi tới khán giả, nam ca sĩ cho biết quyết định được anh đưa ra sau nhiều cân nhắc cùng êkíp tổ chức. Theo anh, việc lùi lịch diễn nhằm tạo thêm quỹ thời gian để hoàn thiện chương trình một cách trọn vẹn hơn, từ phần âm nhạc, dàn dựng sân khấu cho tới những tiết mục kết hợp đặc biệt đã được chuẩn bị cho đêm diễn.

"Đây là quyết định không dễ dàng, nhưng Hưng mong muốn có thêm thời gian để hoàn thiện chương trình một cách trọn vẹn nhất" - Tuấn Hưng chia sẻ, đồng thời bày tỏ anh luôn tin rằng sự chờ đợi và tình cảm của khán giả cần được đáp lại bằng một chương trình chỉn chu, giàu cảm xúc. Chính vì vậy, thay vì cố gắng thực hiện khi mọi hạng mục vẫn chưa đạt được như mong muốn, anh lựa chọn lùi lại để có sự chuẩn bị tốt hơn.

Thông báo này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi "Góc Ban công - Vệt nắng" vốn là dự án âm nhạc được Tuấn Hưng dành nhiều tâm huyết trong năm 2026. Trước đó, khi công bố chương trình, nam ca sĩ nhiều lần nhấn mạnh đây không chỉ là một liveshow đơn thuần mà còn là sự tiếp nối của hành trình âm nhạc mang tên "Góc Ban Công" đã gắn bó với anh trong những năm gần đây.

Theo đó, từ những buổi biểu diễn trên ban công nhà riêng trên mặt phố Hàng Khay, nơi từng thu hút hàng nghìn khán giả tập trung theo dõi, "Góc Ban công" dần trở thành một thương hiệu riêng của Tuấn Hưng. Không gian biểu diễn gần gũi, sự tương tác trực tiếp với khán giả cùng những câu chuyện đời, chuyện nghề được chia sẻ giữa các ca khúc đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho chuỗi chương trình này.

Với "Góc Ban công - Vệt nắng", Tuấn Hưng từng thổ lộ mong muốn đưa tinh thần ấy lên một sân khấu quy mô lớn hơn nhưng vẫn giữ được cảm giác gần gũi và kết nối. Nam ca sĩ gọi đây là cuộc gặp gỡ giữa những người bạn, những tri kỷ âm nhạc đã đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường làm nghề.

Theo thông tin được công bố trước đó, đêm nhạc dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ thân thiết với Tuấn Hưng như: Bằng Kiều, Tú Dưa, Lệ Quyên, Đăng Khôi, Hoàng Hiệp, Hà Anh...Chương trình được giới thiệu là nơi khán giả có thể nhìn lại hành trình gần ba thập niên hoạt động nghệ thuật của giọng ca sinh năm 1978, từ những bản hit gắn liền với tên tuổi cho đến các dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Không chỉ mang ý nghĩa âm nhạc, đêm diễn còn được xem là cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Tuấn Hưng với các hoạt động biểu diễn quy mô lớn sau thời gian tập trung cho gia đình và các dự án cá nhân. Chính vì vậy, việc chương trình bất ngờ lùi lịch sát ngày diễn đã khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Về quyền lợi khán giả, ban tổ chức cho biết những người đã mua vé có thể liên hệ với số hotline để được hướng dẫn hoàn tiền theo quy định hoặc giữ lại vé để sử dụng cho thời gian tổ chức mới của chương trình. Lịch diễn mới sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Khép lại thông báo, Tuấn Hưng gửi lời xin lỗi tới khán giả, các nghệ sĩ khách mời và các đối tác vì sự thay đổi ngoài mong muốn. Nam ca sĩ đồng thời bày tỏ hy vọng tiếp tục nhận được sự cảm thông, chia sẻ và đồng hành của công chúng trong các dự án âm nhạc sắp tới.