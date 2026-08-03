Nhóm đi xe máy "kẹp ba" mang theo hung khí bị 141 bắt giữ

ANTD.VN - Trong ca tuần tra đêm, Tổ công tác Y23/141 - CATP Hà Nội đã dừng kiểm tra nhóm 3 thiếu niên có biểu hiện nghi vấn, qua đó phát hiện, thu giữ hung khí trong túi quần của thiếu niên 16 tuổi.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Y23/141 - Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một nam thiếu niên mang theo gậy ba khúc bằng kim loại khi di chuyển cùng hai người khác trên xe máy.

Đêm 30-7 vừa qua, Tổ công tác Y23/141-CATP Hà Nội triển khai tuần tra trên tuyến đường Bạch Mai (Hà Nội). Khi đi đến đầu ngách 36, ngõ Chùa Liên Phái, phường Bạch Mai, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 3 đối tượng "kẹp ba" trên xe máy Honda Vision màu trắng, BKS: 29D1-652.59, không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tổ công tác 141 thu giữ trong người thiếu niên 16 tuổi 1 gậy ba khúc, được cho là mang theo để "phòng thân"

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần bên phải của Trần Minh Quân, SN 2010, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội cất giấu 1 gậy ba khúc bằng kim loại. Đấu tranh tại chỗ, Quân khai nhận mang theo chiếc gậy trên với mục đích để phòng thân. Hai thiếu niên còn lại khai không biết việc bạn mang hung khí.

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ tang vật, đưa ba thiếu niên cùng phương tiện về trụ sở Công an phường Bạch Mai để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.