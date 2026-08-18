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Lực lượng 141 phát hiện nam thanh niên mang "vũ khí nóng"

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An Huy

ANTD.VN - Tổ công tác 141 CATP Hà Nội thấy hai thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra, phát hiện thanh niên ngồi sau mang theo "vũ khí nóng".

Khoảng 23h50 ngày 13-8 vừa qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Nguyễn Trãi - Tây Sơn (Hà Nội), Tổ công tác Y23/141 - Công an thành phố Hà Nội khi đến khu vực trước tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Kim Liên phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda Wave màu đỏ, không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

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Hai nam thanh niên bị phát hiện mang theo súng tự chế

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng ngồi phía sau đang cầm trên tay một vật bằng kim loại có hình dạng súng tự chế. Thanh niên này được xác định là Phạm Văn D., SN 2007, trú tại xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Còn người điều khiển phương tiện là B.X.T., SN 2007, trú tại xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa.

Tổ công tác Y23/141 đã lập biên bản, đồng thời bàn giao 2 nam thanh niên cùng tang vật, phương tiện có liên quan cho Công an phường Kim Liên để tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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