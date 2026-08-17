Phát huy sức mạnh lực lượng 141 và Công an cấp xã để ngăn chặn, xử lý thanh thiếu niên gây rối

ANTD.VN -CATP Hà Nội ngày 17-8 đã tổ chức Hội ý nghiệp vụ bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, hiệu quả hoạt động của lực lượng 141 và lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm ban đêm của Công an cấp xã trên địa bàn Thành phố.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trực thuộc CATP.

Tham dự hội nghị có chỉ huy các phòng chức năng CATP; chỉ huy các đội công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp xã phụ trách công tác phòng, chống tội phạm; Tổ trưởng các Tổ công tác 141.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; đánh giá kết quả hoạt động của lực lượng 141 và lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm ban đêm của Công an cấp xã.

Trên cơ sở phân tích đặc điểm, quy luật hoạt động của các nhóm thanh thiếu niên liên quan, Công an Thành phố tiếp tục rà soát, xác định các tuyến, địa bàn, khung giờ cần tập trung lực lượng, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, các đơn vị Công an Thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, quản lý địa bàn, quản lý thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật; phối hợp với các cơ sở giáo dục, gia đình và các lực lượng tại cơ sở trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên. Công tác điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc được triển khai quyết liệt, gắn với việc làm rõ vai trò của từng đối tượng, nguyên nhân, điều kiện phát sinh vụ việc và nguồn gốc phương tiện, hung khí có liên quan.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố điều hành phần tham luận tại hội nghị.

Đối với lực lượng 141, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/7/2026, toàn Thành phố đã triển khai trên 4.066 lượt làm nhiệm vụ; kiểm tra trên 12.500 lượt phương tiện và trên 15.800 trường hợp tham gia giao thông. Qua đó, lực lượng 141 lập biên bản xử lý 7.909 phương tiện, 10.036 trường hợp vi phạm. Hoạt động tuần tra, kiểm soát được bố trí linh hoạt trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và khung giờ phức tạp, góp phần phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện tốc độ cao, mang theo hung khí và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đại diện Chỉ huy các đơn vị phát biểu tham luận tại hội nghị.

Dưới sự điều hành của Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP, các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã đã trao đổi, tham luận về công tác quản lý địa bàn, quản lý thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; tổ chức tuần tra, kiểm soát; phối hợp giữa các lực lượng, địa bàn giáp ranh; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 141, lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm ban đêm của Công an cấp xã. Các ý kiến tập trung đề xuất giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, hướng tới nâng cao hiệu quả phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP yêu cầu Công an các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng ngừa từ cơ sở.

Công an xã, phường cần tăng cường phối hợp với gia đình, nhà trường, các tổ chức, đoàn thể trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; quan tâm tư vấn học nghề, tạo việc làm, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh; thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời phát hiện, giáo dục, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với công tác tuần tra, kiểm soát, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Công an Thành phố về tuần tra, kiểm soát ban đêm phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng 141 và lực lượng tuần tra của Công an xã, phường.

Các đơn vị căn cứ đặc điểm tình hình để bố trí lực lượng phù hợp trên các tuyến, địa bàn, khung giờ trọng điểm; tăng cường phối hợp giữa các địa bàn giáp ranh và trao đổi thông tin giữa các lực lượng. Đồng thời, khai thác hiệu quả hệ thống camera, nhất là camera AI, phục vụ phát hiện, nhận diện, theo dõi và kịp thời tổ chức lực lượng xử lý các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác 141.

Bên cạnh đó, Đại tá Nguyễn Đức Long yêu cầu các đơn vị tiếp nhận, xử lý kịp thời các nguồn tin liên quan đến thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng; tập trung xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời làm rõ các hành vi liên quan đến vũ khí, hung khí và việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Công tác tuyên truyền kết quả đấu tranh, xử lý cần được thực hiện phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, cảnh báo, răn đe và phòng ngừa chung. Công an các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh; thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Đặng Việt Quảng – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị, Đại tá Đặng Việt Quảng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự khẳng định đơn vị sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Phó Giám đốc CATP để cụ thể hóa vào chương trình công tác trong thời gian tới. Phòng Cảnh sát hình sự sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được thống nhất tại hội nghị; đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng và hiệu quả hoạt động của lực lượng 141.