Bắt đối tượng phá kính ô tô trộm cắp hơn 700 triệu đồng

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an phường Hoa Lư và các đơn vị liên quan điều tra, bắt giữ Bùi Huy Tú (SN 1984, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) gây ra vụ phá kính ô tô, trộm cắp hơn 700 triệu đồng.

Ngày 6-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H (SN 1973, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về việc khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày bị kẻ gian đập kính bên ghế phụ xe ô tô lấy đi tài sản là 1 túi xách nhãn hiệu LV trị giá khoảng 200 triệu đồng, bên trong túi có số tiền hơn 700 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân.

Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ Bùi Huy Tú

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện thu thập dấu vết để điều tra, làm rõ.

Với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng dựng được chân dung thủ phạm, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt thành công đối tượng Bùi Huy Tú.

Quá trình điều tra, xác minh Bùi Huy Tú khai sau khi phạm tội liên tục di chuyển, thay đổi số điện thoại, tài khoản ngân hàng, thay đổi nơi ở tại các tỉnh Đồng Nai, TP HCM, Khánh Hoà, Gia Lai để lẩn trốn. Tuy nhiên, đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Công an đã thu giữ túi xách nhãn hiệu LV, giấy tờ tuỳ thân của chị N.T.H, số tiền 100.000.000 đồng; xe mô tô, điện thoại di động. Bùi Huy Tú có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, trong đó đều là hành vi trộm cắp tài sản bằng hình thức đập phá kính xe ô tô, 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Bùi Huy Tú theo quy định của pháp luật.