Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

ANTD.VN - Công an xã Nội Bài, Hà Nội đã kịp thời phát hiện, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của 2 đối tượng trên địa bàn, qua đó góp phần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Hai đối tượng liên quan vụ việc

Ngày 9-8-2026, trong quá trình kiểm tra hành chính tại khu vực sân bóng thôn Hiền Lương, xã Nội Bài, Công an xã Nội Bài phát hiện, kiểm tra Phạm Văn Hiệp (SN 1998), trú tại thôn Hiền Lương.

Quá trình làm việc, Hiệp tự nguyện giao nộp 1 chiếc coóng bằng thủy tinh và khai nhận đây là công cụ được sử dụng để sử dụng trái phép chất ma túy cùng Nguyễn Văn Hưởng (SN 1991, trú cùng thôn).

Tiếp tục xác minh, đấu tranh, Công an xã Nội Bài làm rõ, khoảng 1h ngày 9-8, Phạm Văn Hiệp và Nguyễn Văn Hưởng đã cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực cánh đồng phía sau chùa thôn Hiền Lương.

Tiến hành xét nghiệm nhanh tại trụ sở Công an, kết quả cho thấy cả Phạm Văn Hiệp và Nguyễn Văn Hưởng đều dương tính với chất ma túy.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hình sự đối với Phạm Văn Hiệp và Nguyễn Văn Hưởng theo khoản 1, Điều 255 Bộ luật Hình sự để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an xã Nội Bài trong công tác nắm tình hình, phát hiện và xử lý các hành vi liên quan đến ma túy tại địa bàn cơ sở. Qua đó, lực lượng Công an góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh, lây lan tệ nạn ma túy trong cộng đồng, giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ cuộc sống bình yên của nhân dân.