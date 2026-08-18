Ông chủ tập đoàn bất động sản lý giải động cơ bán hơn 500 căn hộ bất hợp pháp

Liên quan, các bị can từng là cán bộ, lãnh đạo phường Kiến Hưng (cũ) và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) gồm Đỗ Văn Hưng (SN 1968), Nguyễn Duy Uyển (SN 1964), Bùi Văn Bằng (SN 1969), Nguyễn Văn Năm (SN 1965) và Vương Đăng Quân (SN 1958) cùng bị xem xét về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND thành phố Hà Nội) quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 (tại Quyết định 1610/QĐ-UBND ngày 13/6/2008). Tuy nhiên sau đó, bị can Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch.

Công trình được xác định "đại gia" Lê Thanh Thản đã lừa dối khách hàng.

Viện Kiểm sát kết luận, quá trình triển khai, thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng, bị can Lê Thanh Thản với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes đã có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong, từ thiết kế, thi công, giám sát đến nghiệm thu... khi tạo lập các căn hộ trái pháp luật, không đủ điều kiện cấp “sổ đỏ” và không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở.

Mặc dù sự việc xảy ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông khi đó đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng. Hậu quả là gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng mua 519 căn hộ với số tiền hơn 531 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, tại bản cáo trạng ban hành tháng 12-2025, cơ quan chức năng đã định giá tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp “sổ đỏ” tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội) là hơn 548 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại bản cáo trạng lần này (Cáo trạng số 430/CT-VKSHN-P3 ngày 29/7/2026), Viện Kiểm sát đã căn cứ vào bản Kết luận định giá số 59/KL-HĐĐGTS ngày 10-7-2026 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự đối với ngành, lĩnh vực xây dựng TP Hà Nội để xác định giá trị tài sản trong vụ án.

Theo đó, tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp “sổ đỏ” tại dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỷ đồng. Trong đó, 506 căn hộ chung cư có tổng giá trị hơn 1.856 tỷ đồng; 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 190 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với lần định giá trước đó.

Việc định giá này không dựa trên hồ sơ của cơ quan thuế, mà căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại là khách hàng mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Các khách hàng mua căn hộ không được cấp “sổ đỏ” đều khai khi ký Hợp đồng mua bán căn hộ, họ không biết các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng xây sai quy hoạch và họ đều tin tưởng bị can Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt. Quá trình điều tra, 6 khách hàng đề nghị trả lại nhà và đề nghị chủ đầu tư trả lại tiền mua nhà, tổng số tiền là 7 tỷ đồng.

Ngày 22-2-2024, Công ty Bemes có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội về việc doanh nghiệp này đã chủ động thỏa thuận với một số bị hại để mua lại 39 căn hộ tại dự án và đề nghị ghi nhận nội dung trên để giảm trừ phần dân sự khi giải quyết trong vụ án hình sự. Cơ quan điều tra đã làm việc và thu thập 39 Hợp đồng thanh lý xác nhận có sự việc trên.

Số khách hàng còn lại đều đề nghị được hỗ trợ cấp “sổ đỏ”, nếu không được cấp “sổ đỏ” thì yêu cầu bị can Lê Thanh Thản bồi thường theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, ông chủ tập đoàn bất động sản khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên và khai do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chỉ tiết 1/500 của dự án.

Trước đó, ngày 31-7-2019, bị can Lê Thanh Thản đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án theo 3 phương án, trong đó có phương án tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, rồi tự phá dỡ. Nhưng đến nay Công ty Bemes không thỏa thuận được với khách hàng.