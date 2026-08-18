Tử hình đối tượng dùng dao “xuống tay” tàn độc với anh họ đang bế con nhỏ

ANTD.VN - Cho rằng câu nói của anh họ ám chỉ mình không ra gì, Dương lập tức dùng dao truy sát và gây ra cái chết tức tưởi cho nạn nhân…

Ngày 18-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đỗ Đăng Dương (SN 2004, ở xã Yên Lãng, Hà Nội) mức án tử hình về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Đỗ Đăng Dương bị xác định dùng dao sát hại anh họ mình và gây thương tích cho con của nạn nhân. Tại tòa, phía bị hại đã xin giảm nhẹ, mong bị cáo sẽ không bị loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội nhưng Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Đỗ Đăng Dương không còn khả năng để giáo dục, cải tạo nên quyết định tuyên phạt mức án cao nhất.

Quá trình xét xử cho thấy, ngày 20-2-2026, Đỗ Đăng Dương đang ở nhà thì có ông nội và 2 bác ruột bị cáo tới chơi. Một người bác hỏi bị cáo “cháu ăn gì chưa” và Dương trả lời: “Cháu ăn rồi”.

Thấy trên tay Dương có nhiều vết đỏ, nghi ngờ anh ta sử dụng ma túy nên người bác hỏi: “Muỗi đốt hay sao mà đỏ thế kia” thì Dương không trả lời và có biểu hiện bất thường, lắc đầu sang hai bên. Người bác gặng hỏi thêm cũng không được đáp lời.

Lúc này, anh T (SN 1996, anh họ của Dương) bế con sinh năm 2024 sang chơi, thấy sự việc nên nói: “Tốt nhất là xuống nhà thuốc Long Châu mua que thử là biết ngay”.

Nghe anh T nói vậy, Dương lập tức rút dao từ trong người ra, lao về phía anh họ tấn công. Anh T bế con bỏ chạy nhưng vẫn bị bị cáo chém vào đầu và tay.

Bị cáo sau đó tiếp tục truy sát bố con anh T, đạp nạn nhân ngã xuống rồi dùng dao chém thêm nhiều nhát. Việc này khiến cháu bé mới 2 tuổi bị thương ở chân. Đỗ Đăng Dương vẫn tiếp tục dùng dao chém anh T tới khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, người dân mới khống chế được bị cáo và giao cho công an xã giải quyết… Hành vi của bị cáo khiến anh T tử vong ngay sau đó và đứa con nhỏ của nạn nhân bị thương nhẹ. Gia đình bị hại từ chối giám định thương tích cho cháu bé trong quá trình điều tra. Vợ và người thân anh T cũng không yêu cầu bị cáo phải bồi thường.