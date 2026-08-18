Hai gã 'choai choai' gây ra 4 vụ cướp giật tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự “Cướp giật tài sản” xảy ra ngày 11-7-2026 tại phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định các bị can trong vụ án gồm Nguyễn Thế Mạnh (SN 2010; trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội); Nguyễn Anh Thắng (SN 2008; trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Thế Mạnh và Nguyễn Anh Thắng

Ngoài hành vi cướp giật tài sản trong vụ án nêu trên, các bị can khai nhận còn thực hiện một số vụ cướp giật tài sản khác, cụ thể:

Vụ thứ nhất: Khoảng cuối tháng 6-2026, các bị can cướp giật 1 điện thoại iPhone 13 màu xanh của một người phụ nữ điều khiển xe Honda Vision trên đường Vĩnh Hoàng, phường Tương Mai, TP Hà Nội.

Vụ thứ hai: Ngày 5-7-2026, các bị can cướp giật 1 điện thoại iPhone 11 của một người đàn ông tại đường Trần Phú, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Vụ thứ ba: Khoảng từ 1h đến 2h ngày 13 hoặc 14-7-2026, các bị can cướp giật 1 điện thoại iPhone 15 Pro Max màu xám của một người đàn ông tại khu vực trước số nhà 8025-BT1, Khu nhà ở Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai là bị hại trong các vụ việc nêu trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (cán bộ thụ lý, số điện thoại: 0333.996.229) để cung cấp thông tin và được giải quyết theo quy định của pháp luật.